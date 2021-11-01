EKONOMİYİ SEVİYORUM

Ekonomiye olan güvenim arttı. Babama güvenmem ama ekonomiye güvenirim. Cari dengemiz iyi, tansiyon normal, uzaydan gelen sinyaller güçlü. Enflasyonda kafa üstü düşme eğilimi başladı. Ekonomi toparlandı, kalktı gitti. Enflasyon kader değil, kederdir. Büzüşmeler, genleşme kadar doğaldır.

İşsizlik çok, alım gücü yok ama fena halde büyüdük. Büyüme finansal manipilasyon ve epilasyon rakamlarına bağlıdır. Dar gelirliler, perişan falan filan değildir. ‘Yap, Vatandaşı İşlet, Devret’ modelinden memnunuz. Enflasyon çift hanede, diğer haneler rahat olsun. Çekirdek enflasyon, çekirdek çitleyen çekirdek aileleri etkilemez. Çünkü enflasyonla topyekün mücadelede için topyekün top koşturuyoruz.





Ekonomik kriz karşısında oflamıyor, üflüyoruz. Fiyatlardaki köpük kalktı, fazla tıraş cildi bozdu. Ekonomide dengelenme süreci mutlaka etkisini gösterecek. Kimse dengesini kaybetmeyecek. Kurdaki dalgalanma mide bulandırmayacak. Vatandaş ekonomiden değil, ekonomik sorulardan rahatsız. Sorulardan birkaçı “Ekonomi balonu patladı mı?”, “Enflasyon çift haneye atladı mı?”, “Dolar zıpladı mı?” şeklindedir. Halkımız gerçekten çok iyi borçlu. Bu nedenle huyu suyu değişti. Eskiden kendi yağımızla kavrulurken, şimdi yağsız kavruluyoruz. Çünkü hayat, düdüklü tencerede pişirdi bizi.

Eskiden beş ortak bir danaya girerdik, sonra danayı kaybederdik. Şimdi danaya giremediğimiz için, kaybettiğimiz bir şey de yok. Dört kişilik bir aile olarak, insanca yaşamak için aramızdan bir kişiyi kapı dışarı ettik. Odun köfte yiyoruz, “Ne odunu?” diye sormuyoruz. Aşklık sınırının altında yaşadığını söyleyenlere inanmayınız. İsteyen istediği zaman, istediği kadar sevebiliyor. Ekonomideki dengelenmeye bağlı olarak, tek ayak üzerinde durabiliyoruz. Benim ödemim vardı mesela, ödemedim öteledim. Ayağımızı yorganımıza göre uzattığımızda popomuz açıkta kalıyor ama olsun o kadar…