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Kadıköy’de inşaat şantiyesinde yangın çıktı


Kadıköy’de bir inşaat şantiyesinde tadilat sırasında çıkan yangında inşaat malzemeleri yandı.

Kadıköy’de bir inşaat şantiyesinde tadilat sırasında inşaat malzemeleri yandı. Çevreye yoğun dumanın yükseldiği yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Kadıköy’de bir inşaat şantiyesinde saat 16.00 sıralarında çıktı. Tadilat yapıldığı sırada şantiyenin depo kısmında bulunan inşaat malzemeleri alev aldı. Alevlerin yayılması ile şantiyede yangın çıktı. Yangın nedeniyle çevreye yoğun dumanın yükseldiği gözlendi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken şantiyede maddi hasar oluştu.

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📆 27 Ekim 2021 Çarşamba 18:09   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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