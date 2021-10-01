İşitme testi…. Yapımı kolay ve önemli Odyogram nedir?

Uzmanlar işitme kaybınızı tanımlarken her zaman işitme kaybının şiddetinden ve “konfigürasyonundan, diğer bir deyişle duyamadığınız ses perdeleri veya frekanslardan bahsedecektir.

Bu tonlardan odyogram adı verilen bir grafik oluşturulur.

Odyogram, hangi frekansları hangi ses düzeylerinde duyabildiğinizi gösterir. Odyogram, işitme uzmanınıza işitme kaybınızın ne derece ilerlemiş olduğuna dair iyi bir fikir verir ve sizin için en uygun tedavi opsiyonlarını seçmesine yardımcı olur.

İşitme kaybınızın derecesini ve işitme cihazlarından fayda sağlayacağınız bir odyogramda sunulmaktadır. İşitme testlerinden elde edilen sonuçlar genellikle bir odyogram şeklinde görüntülenir. Odyogramın dikey ekseni desibel cinsinden ölçülen ses şiddetini veya yoğunluğu temsil eder (dB). Eksen aşağı indiğinde ses yükselir. Bu, bir radyonun ses seviyesini arttırmaya karşılık gelir. Eksen üstünde sıfır desibel, kişinin normal olarak duyabileceği en yumuşak sesi temsil eder ve hiç ses duyamayacağınızın bir göstergesi değildir.

Odyogramdaki yatay eksen, Hertz cinsinden ölçülen ses frekansını veya aralığı temsil eder (Hz). Ses frekansı kademeli olarak artar ve bir daha eksen boyunca sağa ilerlenir. Bu hareket bir piyanonun sol tarafında oynatma ve sese giderek daha yüksek tonda sesi bulan sağ tarafa doğru yavaş yavaş ilerlemekle karşılaştırılabilir. Normal konuşma sırasında 500 Hz ile 3000 Hz arasındaki sıklıklar kullanılır. İşitme testi sırasında sonuçlar sağ kulak için kırmızı renkte ve solda mavi renk ile odyogramda kaydedilir. Ortaya çıkan kırmızı ve mavi çizgiler, her kulak için işitme eşiğinizi gösterir ve sonuçlar farklı olabilir.

Ody. Emel Çetin.