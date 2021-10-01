INDER: Düşük Faiz İçin Elbirliği, Güçbirliği Şart

İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, konuyla alakalı yaptığı açıklamada;

“Merkez Bankası’nın ateşlediği faiz indirimine ilk olmulu tepkinin kamu bankalarından gelmesi şaşırtıcı olmadı. Geçtiğimiz yıllarda da aynı tepki, ilk olarak kamu bankalarından gelmişti. Kamu bankalarının konut kredilerinde yaptığı indirimin piyasaya yansıması geçmişte olduğu gibi bu dönemde de oldukça olumlu olacağını düşünüyoruz.

Faiz indiriminin ilk etapta özellikle ikinci el konutlarda yeni bir alım dalgasına yol açacağını bekliyoruz. Gerek dövizde gerçekleşecek kar satışları, gerekse düşük faiz indiriminin sağladığı avantaj yatırım amaçlı satışlarda artış sağlayacaktır.

Kamu bankalarının faiz indiriminin birinci el konutlarda beklediğimiz ve arzu ettiğimiz ölçede yansıması için özel bir kampanyanın gerekli olduğunun altını bir kez daha çiziyoruz. Geçen sene olduğu gibi kamu bankaları ve Emlak Konut önderliğinde ve sadece birinci el konutları kapsayan faiz kampanyası, ekonominin dinamosu olan gayrimenkul sektörü için yeni bir can suyu olacaktır. Arzu ettiğimiz söz konusu kampanya faizinin, geçen seneki gibi yüzde 0,64 seviyelerinde olmasını beklemiyoruz. Ama aylık bazda yüzde 0,99’un altında olması ve kampanya süresinin ise en az bir yıl olmasının süreklilik açısından daha verimli olacağını düşünüyoruz. Faizin yüzde 0,1’in altına inmesiyle birlikte birçok inşaat firması da bu girişime olumlu destek verecektir. Firmalarında bir miktar faizi sübvanse etmesi, oranın yüzde 0,80’le kadar çekebilir.

Yine başa dönecek olursak; konut kredi faizlerinin sadece kamu bankaları ile sınırlı olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Bu milli bir meseledir. Bunun için özel bankaların da taşın altına elini koyması gerekir” dedi.