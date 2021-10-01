Yeni dekorasyon fikirlerinin bulunmasında medyanın önemi

Bilindiği gibi içinde bulunduğumuz çağ dijital çağ olarak ifade edilmektedir ve bu çağda internetin sosyal medya platformlarının ve internet sitelerinin rolü oldukça büyüktür. Bireyler dekorasyon fikirleri elde edebilmek yeni yapılan koleksiyonlara ulaşabilmek ve hatta dekorasyon ile ilgili alışverişlerini yapabilmek için de internet platformlarını kullanmaktadırlar. Daha evvel gazetelerden televizyonlardan ve radyolardan dekorasyonla ilgili yenilikleri fark eden bireyler artık akıllı telefon ve tabletlerin marifeti ile anbean dekorasyon konusundaki yenilikleri takip edebilme imkânına sahiptirler. Öte yandan Dünya üzerinde ve Türkiye’de dekorasyonalanında yapılan yenilikler de hızlı bir şekilde ülkemizde bu alanda faaliyet yürüten kuruluşlar tarafından entegre edilerek kullanılmaya başlanmalıdır. İnternetin görüş ve fikirleri yenilikleri ve değişimleri yayma aktivitesi sadece dekorasyon alanında değil siyasetten politikaya eğitimden modaya tüm alanlarda aktif olarak karşımıza çıkmaktadır.

Az Dekorasyon en iyi fikirleri sunar

Az Dekorasyon kurulduğu 2020 yılından bu yana yeni evlenecek olan ya da evini yenileyecek olan bireylere ev dekorasyonu hakkında dekorasyon fikirleri veren ve bu anlamda dekorasyonla ilgili geniş bir bilgi ağına sahip olan bir rehber platformdur. Platform üstünden yatak odası takımlarından bebek odasına ev tekstilinden dekorasyon aksesuarlarına kadar birçok ürüne ilişkin bilgi ve detaya ulaşmak mümkündür. Az dekorasyon en güncel ve Özgün dekorasyon fikirlerini sunarken dekorasyonla ilgili a’dan z’ye tüm tasarımlara ve bilgilere ulaşma imkanı sunmaktadır.