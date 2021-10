Şehirler arası Profesyonel Taşımacılık

Şehirler arası nakliyat hizmetleri artık çok kolay globalleşen ve gelişen teknoloji neticesinde evinizi ofisinizi taşımak basit. tabi doğru ve kurumsal bir firmayla çalışma yapılırsa, aksi takdirde ne kadar basit olursa olsun bir kabusa dönüşmesi de kaçınılmaz olur. Ev ve ofis taşımacılığı konusunda ise özel ekibimiz yada expertimiz hemen yanı başınızda olur. Ege Şehirler arası nakliyat kurumsal çözüm ortağınız.

Şehirler nakliyat ve Şehirler arası evden eve nakliyatdenildiğinde sadece eşyalarınızın bir yerden bire belli saatte bırakılması değil. Önemli olan en iyi şekilde nakledilmesidir Bu hususta Ege Şehirler arası nakliyat olarak bizdeki asıl husus müşteri memnuiyeti ve yaptığımız işi severek ve içten yapmaktır. Evden eve nakliyatta en önemli hususlar arasında tabiide paketleme gelmektedir. paketleme esnasında öncelikle streç kullanılır. Çünkü en ufak toz kapmasını önlemek için daha sonraki aşama köşebent kullanarak mobilya kısımlarının zarar görmesini engellemek için bu aşamadan sonra ise kalın havalı patpatlarla tüm bölgeye kapatıp ve dış yüzeyi gözükmeyecek şekilde muhafaza etmek. Eşyaların ne kadar iyi ve sağlam paketlenirse o kadar temiz ve hasarsız bir şekilde teslimatı sağlanır. Eşyaların ambalaj işinden sonra araç içinde istifi sağlanır bunlar bazen kimi müşterilerin gözünde tıkış tıkış sıkıştırmakta olsa asıl olan şey düzgün ve güzel istiflenişidir. Eşyaların yüklenmesi esasından sonraki işlem ise bir diğer adrese gidilip en sağlıklı şekilde indirilmesidir.

Ege Şehirler arası nakliyat Nakliyat depolama : depolamada en üst düzeyde sağlam ve güvenilir bir ortamda eşyaları muhafaza etmektir .bu konuda çoğu kez insanlar yanıla biliyor eşyaların ne gibi depoya gittiğini ve gerçekten iyi bir firma olup olmadığını bazen bilemiyor olabilirler çünkü hiç bir şey göründüğü gibi olamaya biliyor. Bizler depolamayı yaparken bile o gün şehir ici veya şehirlerarası taşıma yapılacak gibi paketleme yaparak bunları depolarımızda muhafaza ederiz. Depolarda kesinlikle rutubet veya eşyalara koku verecek herhangi bir şey rastlanmaz çünkü daha sonra bu eşyaların teslimatını yapacak olan bizler olacağımız için yapacağımızın işin arkasında dururuz. Biz Ege Şehirler arası nakliyat olarak daha çok reklam odaklı değil müşteri memnuniyeti olarak çalışmakta olan bir firma olarak bu güne kadar ayakta durmuşuzdur.

Ege Nakliyat.: şehirlerarası taşımada ilk sıralarda yerimizi her zaman korumuş ve sözümüze sağdık kalmış bir firma halinde devam etmekteyiz asıl hedefimiz sürekli büyüyen ve gelişmekte olan teknolojiye ayak uydurmak ve buna ayak uydurmak artık eskisi gibi bina asansörlerine değil de dış cephe asansörünü önem vermekteyiz çünkü bu teknolojiye ayak uydurmak her zaman için bir ilkedir . Diş cephe asansörlerle hem bizler bende değerli müşterilerimizin içi ferah olacaktır eşyalar her zaman ki yenilikte evinize en sağlıklı şekilde yerleşimi yapılır. Sürekli olarak her gün şehirlerarası taşımacılık yapılmakta ve bu ağlarımızı uluslararasına kadar uzatmış olmakta ve tüm ülkelere de aynı şekilde persiyel ve kişiye özel araçlarla devam etmekteyiz. Ekonomik Şehirler arası nakliyat fiyatları ile siz müşterilerimize hizmet vermekteyiz.

Uzun yolculuklu taşımalarda müşterilerimizin içinde gönlünde rahat olması açısından kendilerinin adına malın fiyatının üstünde sigorta yapılarak çıkılan yolda herhangi bir hasar veya kazada mağdur olmamaları adına yapılan sigortalar mevcut araçlarda yapılır. Sonuç olarak maliyeti ucuz işi değil hakkı olan işin peşinde giden birer firma arayışında olun

