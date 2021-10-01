Herkesi Heyecanlandıran Ekim 2021’de Çıkacak PC Oyunları

Oyun tutkunları için piyasaya yeni çıkacak oyun ve seriler ayrı bir önem taşır. Geçtiğimiz sene pandemi nedeniyle donuk geçen sezonu unutturacak oyunları bu ekim ayında görebilirsiniz. Herkesin dört gözle beklediği oyunların belli piyasaya çıkış zamanı vardır.

Her sene ekim ayı ile birlikte açılan oyun sezonu geçen yıl nedeniyle beklediği etkiye ulaşamadı. Bu sene pek çok oyun tutkunu beklediği oyunlara ulaşmak için ekim ayını bekliyor. Ekim ayında çıkacak oyunları ve tarihlerini takip ederek daha fazla geç kalmadan aradığınız heyecanı yaşayabilirsiniz. İşte ekim ayında çıkacak PC oyunları ve tarihleri;

1 Ekim – FIFA 22 (PC, PS5, PS4, Xbox, Switch, Stadia)

5 Ekim – Exophobia (PC, PS5, PS4, Xbox, Switch)

5 Ekim – Super Monkey Ball: Banana Mania (PC, PS5, PS4, Xbox, Switch)

7 Ekim – Far Cry 6 (PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X, Stadia)

8 Ekim – Metroid Dread (Switch)

12 Ekim – Back 4 Blood (PC, PS5, PS4, Xbox)

14 Ekim – The Idolmaster: Starlit Season (PC, PS4)

14 Ekim – Monark (PS4, PS5, Switch)

15 Ekim – Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles (PC, PS4, PS5, Xbox)

19 Ekim – The Caligula Effect 2 (Switch, PS4)

22 Ekim – Battlefield 2042 (PC, PS4, PS5, Xbox)

22 Ekim – The Dark Pictures Anthology: House of Ashes (PC, PS4, PS5, Xbox)

26 Ekim – Guardians of the Galaxy (PC, PS4, PS5, Xbox, Switch)

26 Ekim – Solar Ash (PC. PS4, PS5)

28 Ekim – Riders Republic (PC, PS4, PS5, Xbox)

28 Ekim – Age of Empires IV (PC)

28 Ekim – Fatal Frame: Maiden of Black Water (PC, PS4, PS5, Xbox, Switch)

29 Ekim – Mario Party Superstars (Switch)

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