İSPANYOL SANATÇILAR “TANINMAYAN İSTANBUL’U ANLATIYOR

Barış Manço Kültür Merkezi, 30 Ekim’e kadar devam edecek “Tanınmayan İstanbul” sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergide, iki İspanyol sanatçının suluboya İstanbul tasvirleri ve metinlerinden oluşan eserler yer alıyor.

Kadıköy Belediyesi ve İstanbul Cervantes Enstitüsü arasında Kasım 2020 yılında ortak kültürel ve akademik etkinlikler düzenlenmesi konusunda bir iş birliği protokolü imzalandı. Bu iş birliği çerçevesinde düzenlenen “Tanınmayan İstanbul” sergisi, 15 Ekim Cuma günü açılışını yaptı. İstanbul Cervantes Enstitüsü Müdürü Gonzalo Manglano De Garay ve Kültür Sorumlusu Miguel Grajales Pedrosa’nın da açılışına katıldığı sergi 30 Ekim’e kadar Barış Manço Kültür Merkezi’nde ziyaret edilebilecek. Sergide, ressam Jaume Marzal ve şair Rosa Cuadrado’nun suluboya ve metinlerden oluşan eserleri yer alıyor.

Tanınmayan İstanbul sergisinde ressam Jauma Marzal, İstanbul’un nadiren gezilen ve turistik çevre tarafından az bilinen yerlerini suluboya tekniğiyle eserlerine yansıtıyor. Şair Rosa Cuadrado ise bu eserleri şiirsel bir dille betimliyor. Jaume Marzal Canós, Akdeniz’in ve Doğu’nun ışığına, dokusuna ve biçemine aşık Valensiyalı bir ressamdır. Rosa Cuadrado ise radyo ve farklı medya kuruluşlarında düzenli olarak işbirliği içerisinde görev alan bir şairdir. Ayrıca Casa Mediterráneo’nun Akdeniz Yazarlar Ağı’nın da bir parçası olarak, Casa Mediterráneo’nun Şiirsel Buluşmalarını koordine ediyor.