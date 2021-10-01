15 Yılda Binlerce Eve Petburada.com Kolisi Girdi!

İnternet alışverişinin yaygın olmadığı dönemlerde iki veteriner hekim tarafından kurulan Petburada.com günümüze kadar bir milyonu geçen siparişi sorunsuz ulaştırdı. İlk günkü heyecan ve yılların getirdiği tecrübeyle evcil hayvan malzemeleri sektöründe adı sıkça duyulan şirket, şimdi de hızlı kargo sloganı ile dikkatleri üzerine çekmekte.

Kurulduğu günden bu yana güvenin adresi olan şirketin özelliği; ucuz mama satışından daha ziyade kedi ve köpeklere zarar vermeyen markaları tercih etmek. Kalitesine ve içeriğine güvenmediği markalar asla satışa sunulmamaktadır. Ayrıca petburada.com kendisine misyon edindiği sosyal sorumluluk projelerinin de aranan ismi olmuştur. Sokak canlıları için yapılan yüzlerce etkinlikte kedi maması çeşitleri ve köpek mamaları ile beslenme ihtiyacına destek olmaktadır.

Kaliteli mama denildiğinde ilk akla gelen Royal Canin, Hills ve Proplan gibi dünya markalarının yanında, mamanın içeriği beslenme uzmanı Veteriner Hekimlerce hazırlanan uygun fiyatlı kedi mamaları ve köpek maması çeşitlerini de satışa sunmakta.

Kedi kumundan köpek ödülüne, köpek yaş mamasından yavru kedi maması gibi bir çok evcil hayvan ihtiyaçlarını en kısa sürede tüketiciye ulaştırmayı hedefleyen Petburada.com bünyesine kattığı 13 araçla İstanbul içi sevkiyatlarını kendisi üstlenmektedir. Bu sayede yapılan hızlı ve hasarsız teslimatlar müşterilerin beğenisini kazanmaktadır.

Kalite ve güvenliği en yüksek düzeyde tutan firma 1500 m2 özel yalıtımlı deposundan tüm Türkiye’ye dağıtım yapmaktadır. 5 mağazası ile emin adımlarla büyümekte ve yakın zamanda 20 Evcil Hayvan mağazası hedeflemektedir. Hızlı ve güvenli alışveriş için 128 Bit SSL sertifakalı güvenlikle korunan ödeme yöntemleri kullanılmakta kapıda ödeme yöntemleri ile sipariş kabul etmektedir.

Online pet shop sektörünün ilklerinden olma ünvanını taşıyan şirket, sektörüne bir çok ilki kazandırmıştır. Her yıl 4 Ekim haftasında yapılan kampanyalar , hediyeli ürünler, barınaklara bağış gibi müşteri memnuniyeti sağlayan onlarca projenin mimarıdır. Siz de hayatın koşuşturmasında kedi ve köpeklerin beslenmesinde kuru mama ihtiyaçlarınızı Petburada.com’dan sipariş edebilir, alışverişin keyfini yaşayabilirsiniz.

Galeri