“2022 Rıfat Ilgaz Şiir Ödülü” Katılım Koşulları Açıklandı

Cide Belediye Başkanlığı tarafından ilki 2021’de düzenlenen Rıfat Ilgaz Edebiyat Ödülü, 2022 yılında şiir dalında verilecek. Yarışma; Rıfat Ilgaz adını yaşatmak, eserlerini gelecek kuşaklara aktarmak, Türk edebiyatına yeni şiirler ve adlar kazandırmayı amaçlıyor. Yarışmaya aday olarak katılacak yapıtlarda çağdaş bir dünya görüşü, şiir sanatının gerektirdiği estetik ve dil bilincinin temel ölçüt olacağı öğrenildi.

Rıfat Ilgaz Şiir Ödülü’ne katılım koşulları ise şöyle:

1) Ödüle başvuru; 15 Ekim 2021 tarihinde başlayacak ve 15 Nisan 2022 tarihinde sona erecektir.

2) 01 Ocak 2021- 01 Ocak 2022 tarihleri arasında yayımlanan bütün şiir kitapları ödüle katılabilir.

3) Seçici kurul; Şükrü Erbaş, Haydar Ergülen, Tuğrul Keskin, İbrahim Tığ ve Kaan Tanyeri’den oluşmaktadır.

4) Ödül; bir kişiye verilecektir. Gerekirse “jüri özel ödülü” de verilebilir.

5) Yarışma sonuçları 15 Haziran 2022 tarihinde açıklanacaktır. Ödül töreni 7 Temmuz 2022’de Rıfat Ilgaz’ın memleketi Cide’de yapılacaktır.

6) Yarışmada birinci olana 2.500 TL ödül ve bir plaket verilecektir.

7) Ödüle katılacak kitaplar 7 adet olarak, katılımcının kısa özgeçmiş, adres ve iletişim bilgilerinin bulunduğu bir dilekçe ile en geç 15 Nisan 2022tarihine kadar; Ömer Yılmaz, Cide Belediyesi Basın Yayın Bölümü, Cide-KASTAMONU Tel: 0 505 595 1544) adresine elden, posta veya kargo yoluyla ulaştırılacaktır. Posta ve kargo gecikmelerinin sorumluluğu katılımcıya aittir.

8) Ödüle katılan yapıtlar, sahiplerine geri gönderilmeyecektir.

Ayrıntılı bilgiye, Cide Belediyesi web sitesinden ulaşabilirsiniz.