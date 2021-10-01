Konteyner Ev Nasıl Yapılır?

Son derece pratik ve güvenli bir yapı sistemi olan konteyner pek çok farklı amaca yönelik olarak hazırlanabiliyor. Özellikle kaynaksız cıvatalı ve geçmeli sistemle üretilebiliyor olması, bu yapıların hızlı kurulum yönünü önemli bir avantaja dönüştürüyor. Çevre dostu olması da bu yapıların ön plana çıkan avantajları arasında yer alıyor. Galvaniz sacdan üretilen profiller ise ana gövdenin temel materyalleridir. Bu profiller EPS sandviç panel kaplanarak elde ediliyor.

Profillerin özel tekniklerle bir araya getirilmesi ve sabitlenmesi ile ana gövde de oluşturuluyor. Özellikle metal aksamın otomotiv sektöründe kullanılan fırın boyalar ile renklendiriliyor olması, bu aksamın korozyona karşı yüksek mukavemet özelliği sergilemesini sağlıyor. Dolayısıyla metal aksamın da uzun bir kullanım ömrü sunması sağlanmış oluyor. Konteyner evlerin nasıl yapıldığı konusunda sıklıkla merak edilen hususlardan biri de zemindir.

Diğer Konteyner Modellerine Nazaran % 30 Enerji Tasarrufu

Elbette tüm yapılarda zemin son derece önemli bir unsur ve bu yapıların zemininde de betopan üzerine PVC mineflo kullanılıyor. Özellikle konteyner ev yapımında bu malzemelerin ne gibi avantajlar sunduğunun daha net gözlemlenebildiğini söyleyebiliriz. Dış kapılarda ve pencerelerde ise PVC materyaller tercih ediliyor. İç kapılar ise MDF malzemeden üretildiği için kapıların kalitesi ve kullanım ömrü noktasında da herhangi bir endişe yaşanmıyor. Konteyner yapılarla ilgili en önemli unsurlardan biri de enerji tasarrufu konusudur.

Prefabrik yapı teknolojileri dendiğinde ilk akla gelen firmalardan biri Karmod oluyor. Karmod tarafından üretilen konteyner yapılarda Türkiye’de ilk defa 125 mm sandviç panelden çatı kaplaması yapıldığını da bilmeyenler için aktaralım. Firma tarafından en yeni teknolojiler kullanılarak hazırlanan bu yapılarda enerji tasarrufu diğerlerine nazaran % 30 oranında daha fazla oluyor. Çünkü kullanılan 125 mm çatı sandviç sayesinde hem ısı hem de ses izolasyonu da sağlanmış oluyor. Bu durum kullanıcılara % 30 dolaylarında bir enerji tasarrufu olarak geri dönüyor.

Konteyner Ev Modellerine İlgi Artıyor!

Minimal bir yaşam imkanı sunan konteyner ev modelleri oldukça konforlu bir yaşam alanı sunuyor olmasıyla ön plana çıkıyor. Son yıllarda özellikle de pandemi dönemiyle beraber bu yapılara olan ilginin de bir hayli artığını söyleyebiliriz. Bu konutlar genellikle 1+1 ve 2+1 ev modeli seçeneklerini sunuyor. Her iki ev modelinin de hızlı ve pratik bir şekilde hazırlanabildiğini, kısa zaman içerisinde kurulumunun yapılabildiğini söyleyebiliriz. Müstakil konut arayanlar için harika bir seçenek olan bu yapılar son derece kullanışlı bir mimariye sahip olmasıyla da beğeni topluyor.

Toplamda 2 ya da 3 ayrı odası bulunan yapıların içerisinde, genellikle orta bölümde WC ve duş da yer alıyor. Aynı zamanda evlerin ön kısmına boydan boya veranda da yapılabildiğini söyleyebiliriz. Bu sayede evin ön bölümünün de ayrı bir yaşam alanına dönüştürülmesi sağlanıyor. Veranda ile beraber bu evlerin büyüklüğü 35 ya da 42 metrekareye kadar çıkabiliyor. Elbette 1+1 ve 2+1 evlerin büyüklüğü de birbirinden farklı oluyor. Ancak genel olarak bakıldığında bir evde bulunması gereken mobilya ve beyaz eşyaların tamamının rahatlıkla sığabildiği bir ev modeline sahip olunduğunu da belirtebiliriz.

Günümüzde bu yapıların hazırlanmasında yeni teknik ve teknolojilerin kullanılması da söz konusu alanların daha konforlu olmasında önemlidir. Örneğin tasarımlar özel bilgisayar yazılımları kullanılarak ve statik hesaplamalar yapılarak projeye dönüşüyor. Proje üzerine gerekli tüm incelemeler gerçekleştirildikten sonra üretim aşamasına geçiliyor. İstendiği takdirde 3+1 ya da 5+1 şeklinde de ev modellerinin hazırlanabiliyor olması da önemlidir. Hatta talep olması durumunda 7+1 modelinde tam bir villa konforu sunan prefabrik formunda evler de projelendirilebiliyor ve üretilebiliyor.

Konteyner Ev Kurulumu Ne Kadar Sürer?

Konforlu ve keyifli bir ev ortamına sahip olmak için rotasını konteyner evlere çevirenlerin sıklıkla merak ettiği hususlardan biri de evlerin kurulumunun ne kadar sürdüğüdür. Bu evlerin kurulumu yaklaşık 6 saat gibi son derece kısa bir süre içerisinde tamamlanıyor. Böylelikle sadece 1 günde kurulum tamamlandığından aynı gün evinize yerleşmeniz de mümkün olabiliyor. Ancak 7+1 gibi daha geniş kapasiteli bir ev söz konusu olduğunda kurulumun biraz daha uzun sürebileceğini de belirtmeliyiz.

1986 yılında bu yana yapı sektöründe son derece aktif olan Karmod, konteyner evlerde ön plana çıkan isimlerden biri oluyor. Özellikle yapılardaki kullanım ergonomisi ve kaliteye çok büyük oranda önem verilmesi, Karmod imzası taşıyan konteyner evlerin daha fazla tercih edilmesini de beraberinde getiriyor. Yatak mimaride birleşimli ev modelleri ve katlı sistemde de özel tasarım ev modelleri oldukça geniş bir seçenek yelpazesi sunmayı başarıyor. Bu sayede ev modelleri arasında herkesin hayallerini süsleyen bir tasarımı bulmak da gayet kolay oluyor. İnternet sitesine uğradığınızda bu modern ve kullanışlı ev modellerini her yönüyle inceleme şansına da sahip olabilirsiniz. Ev fiyatlarına dair fikir edinmenizi sağlayacak bilgilere de göz atabilirsiniz. Hatta konteyner evlerin iç kısmını incelemenizi sağlayacak olan görseller, fotoğraf ve videolar da sitede mevcut.

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