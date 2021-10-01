VENÜS Sanat Galerisi uzun bir aradan sonra sezonu ‘İSTANBUL’ ile açıyor

VENÜS Sanat Galerisi uzun bir aradan sonra sezonu ‘İSTANBUL’ ile açıyor

İstanbul’a dair söylenmiş, yazılmış, çizilmiş çok şey var. Onun için söylenecekler, yazılanlar, çizilenler bitmedi ve yaşam devam ettikçe de bitmeyecek.

Gelmiş geçmiş birçok ressam onu resmetmiş. Herkesin bir İstanbul’u var. Herkes başka bir İstanbul resmediyor.

Resmedilecek o kadar çok şeyi var ki İstanbul’un Boğaz’ı, Kız Kulesi, camileri, insanları, karmaşası, trafiği, kokusu, dokusu, rengi herkese göre farklı.

Ve Venüs Sanat Galerisi’ de pandemi sürecinde yeni sezonu yine ‘İSTANBUL’ adlı karma sergi ile açıyor.

16–27 Ekim 2021 tarihleri arasında ziyaret edilebilecek sergi farklı disiplinlerde çalışılmış İstanbul temalı resimleri içeriyor.

17 Sanatçının katılımıyla gerçekleşecek sergide eserleri yer alan sanatçılar; Adnan BAŞER, Ahmet ÖĞRETEN, Ayla YEŞİLMEN, Bülbül SAN, Cemil Cahit DUMLUPINAR, Jale APAYDIN, Mücella BALYEMEZ, Natali AYDAR, Nazan ÖZER, Neşe TARAKTAŞ, Pelin KUŞOĞLU, Saliha GÜMÜŞ, Serdar ÖZTÜRK, Sevinç İLERİCİLER, Şenim Erkan, Tanya MÜSEVİTOĞLU ve Tülay SAYILGAN’dır.