Saç Ekiminden Sonra Ne Zaman İşe Dönebilirsiniz?

Saçımı ekimi sonrasında işe ne zaman geri dönebilirim sorusu çok sık sorulan bir soru. Birçok hasta saç ekimi iyileşme sürecinden endişe duymaktadır ve belirgin ameliyat belirtilerine sahiptir. Çoğu hasta ameliyattan sonraki gün evden çalışmaya uygundur. Mümkünse, ameliyat belirtilerinizi de düşünerek tamamen iyileşebilmek için işten en az 5 gün izin almalısınız. İmkanınız varsa saç ekiminden 10 gün sonra işinize dönmeyi hedeflemelisiniz. Bu haber yazımızda saç ekimi yan etkilerine ameliyattan sonra ne beklemesi gerektiği de dahil olmak üzere, bir hastanın iş yerine dönmeden önce düşünmesi gereken hususları özetliyoruz.

Saç Ekiminden Sonra İşe Dönüş İçin İpuçları

FUE saç ekimi veya DHI saç ekimi operasyonlarının ardından mümkün olan en kısa sürede işe dönmeniz gerekiyorsa, güvende kalmanıza ve hızlı bir şekilde iyileşmenize yardımcı olması için bu ipuçlarını ve püf noktalarını kullanmanız önemlidir.

Mümkün olduğunca dinlenin

İyileşmek için kendinize zaman tanıyın

Sağladığımız solüsyonla saç derinize püskürtün

Saçınızı korumak ve ekiminizi gizlemek için bone takmanız gerekebilir.

Deneyin ve doğrudan güneş ışığından kaçının

Mümkünse işe dönmeden önce 10-14 gün bekleyin

Saç Ekimi Ameliyatından Sonra Neler Beklenir?

Saçınızın uzamasını beklemek hem heyecan verici hem de sinir bozucu uzun bir süreç olabilir. Çoğu hastada ilk 2-3 ayda yeni büyüme olmaz, bu nedenle ilk başta büyüme göremiyorsanız cesaretiniz kırılmasın.

FUE saç ekiminden iyileşme, yapılan kesiler milimetrenin altında olduğu için nispeten hızlıdır. İlk 3 gün boyunca biraz şişlik veya rahatsızlık hissedebilirsiniz ancak bu kısa sürede azalmaya başlayacaktır. Başlangıçta, alıcı bölgenize hassas bir şekilde yerleştirilmiş küçük kıllarla kalacaksınız. Ameliyat ettiğimiz bölgede kızarıklıklar ve greftlerin yerleştirildiği yerlerde kabuklanmalar olacaktır. Ameliyatın bu bariz belirtileri ameliyattan 5-10 gün sonra kaybolmaya başlayacaktır. İyileşme aşamasındayken bazı tüyler dökülebilir, ancak endişelenmeyin, bu sürecin normal bir parçasıdır. 3-4 ay sonra çoğu hasta saç büyümesinde bir fark görmeye başlayacaktır.

Yeni ekilen saç greftlerinizin büyümesi ve donör bölgenin iyileşmesi ile özellikle işe dönmeden önce göz önünde bulundurulması gereken bir takım şeyler vardır. Hastalar işlemden sonra cerrahları tarafından kendilerine verilen bakım ve iyileşme tavsiyelerine uymalıdır. Kliniğimizde Cerrahlarımız, yeni saçlarınız uzamaya başlarken aklınıza gelebilecek diğer soruları yanıtlamak için her zaman bir takip için hazırdır.

Saç ekimi ameliyatından sonra ne bekleyeceğiniz konusunda başka sorularınız varsa www.mediturkclinic.com gibi saç ekimi merkezlerine ulaşabilirsiniz. Saç ekimi yaptırmak istiyorsanız ve hala işinize ne zaman dönebileceğinizi merak ediyorsanız, uluslararası hizmetler sunan Meditürk Klinik tedavi seçenekleriyle saç ekimi sonrası bakım ve iyileşme programları geliştirip işe en hızlı şekilde dönmenizi sağlayan bir anlayışla çalışıyor. Herhangi bir sorunuz ya da ücretsiz saç analizi konsültasyonu için merkeze ulaşın!

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