Portville Kiralik Villa

Barındırdığı özellikleri ile deniz ve tekne turnalarını gerçekleştiren insanlara en güzel şekilde hitap edebilen Portville , Göcek içerisinde şık bir tasarımı ile prestijli hayatın izlerinin sürülmesini sağlıyor. Konumu itibariyle deniz ile iç içe olmasının yanı sıra oldukça geniş bir arazi üzerinde kurulmuştur. Uzunca birbirini takip eden yüzme havuzları ile çevrelenmiş olmasından dolayı hemen erişim sağlanabilme kolaylığı sunmaktadır. Yani Türkiye’de havuz ile iç içe yaşam denildiği zaman Portville gelmemesi mümkün değildir. Villanın mutfak bölgesine giriş yaptığınız vakit Siemens beyaz eşyaları ile donatılmış olduğuna şahitlik edersiniz. Salon ise kullanışlı bir servis penceresi ile mutfak ile bağlantılıdır. Mutfakta işiniz devam ederken misafirleriniz ile sohbetinizi de bir yandan yapabileceksiniz.

Portville Göcek master yatak odalarına sahip villalar ile hizmet sunmaktadır. Aynı zamanda yatak odasına giriş yaptığınız vakit özel bir banyo ile giyinme odası da sizleri beklemektedir. Artık odanızdan çıkmadan banyo keyfini sürdürme şansına sahip oluyorsunuz. Terasın geniş ve konforlu olması ise gelecek misafirlerinizi rahat ettirebileceksiniz. Oturma grubu ile güneşlenme şezlongları terasta bulunmaktadır. Yaz güneşinin tadını çıkartmak isteyen misafirlerinize ise doğrudan hitap edilmiş olur. Villanın üst katında ise Fransız balkona sahip yatak odası ile 1 adette ortak banyo bulunmaktadır. Villada kullanılan dekorasyon malzemelerinde ise her zaman birinci sınıf seçim yapılmıştır. Aynı zamanda teras içerisinden ortak havuza girilmesi mümkündür.

Portville satılık villa yerli yabancı tüm insanlar tarafından tercih edilmektedir. Gerek çevreleyen havuzu gerek ise plajlara doğrudan ulaşım olsun birçok açıdan cezp edici etken taşımaktadır. Tasarımı ise dünyaca ünlü WATG tarafından gerçekleştirilen villalarda konforlu bir tatil geçirme imkanını bulacaksınız. Geçmiş dönemlerde ise dünyaca ünlü insanları misafir etmiş bu mekanı her yıl ziyaret edenlerin sayısı da giderek artıyor. Mavi düşlere yolculuk konusunda en güzel şekilde seçenekleri ayaklara sergiliyor. Türkiye’deki ün yapmış insanlarında geldiği bu semtte tatil keyfini bir başka ayrıcalıklar ile yaşmaya başlayacaksınız. Artık elit düzeyde yaşam süren insanların dahi ilk sıraya yazdıkları konum haline gelmiştir. Hemen fiyat ve farklı bilgiler açısından firmamız ile de irtibat kurabilirsiniz.

Ayrıcalıklı bir dünya ile tanışmak isteyenler Portville kiralık villa seçeneğine başvurmaktadır. Adeta büyüleyen doğa manzarası eşliğinde hem siz hem de misafirlerinizin keyifli bir tatil geçirilmesi sağlanmaktadır. Satın alacak düşüncesi bulunmayan ve sadece yaz aylarını geçirmekten insanların düşünerek kiralık seçeneklerinden faydalanabilmesi mümkündür. Bu alan içerisinde mavi yolculuğa doğru yol almanızı rahatlıkla sağlayabilirsiniz. Çevreleyen havuzların içerisinden deniz ile buluşmanız ayrı bir şekilde keyif sunacaktır. Tam donanımlı olan villalar içerisinde eksik bir şey bulunmayacağı için farklı bir girişimlerde bulunmanız a gerek kalmayacaktır. Villalar kendi içerisinde farklılık gösterebilmektedir olduğu için aralarında fiyat farklılıkları görülebilecektir. Bundan dolayı firmamız ile iletişim sağlayarak kendinize uygun olan seçeneği belirledikten sonra kiralama ya da satın alma yöntemine geçebilirsiniz.