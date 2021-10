İGDAŞ’A Arıza Tespiti için TÜBİTAK İşbirliğiyle “ROBOT GÖZ”

İBB iştiraki İGDAŞ, milyonlarca dolar tasarruf sağlayacak ve deprem riskine karşı doğal gaz hatlarını koruyacak dünyanın ikinci denetleme robotunu yılsonunda devreye alıyor. TÜBİTAK iş birliğiyle ve yerli imkanlarla geliştirilen ‘Robot Göz’, ana dağıtım hatlarında oluşan ve oluşması muhtemel arızaları tespit edecek. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İGDAŞ ve TÜBİTAK’ın yerli denetleme robotu üretme başarısını, sosyal medyadan; “Dünyada tekti, şimdi değil” başlığıyla duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) iştiraklerinden İGDAŞ, 16 milyon İstanbulluya kesintisiz ve güvenilir doğal gaz akışını sağlamak için yeni teknolojiler geliştiriyor. Dünyada yalnızca ABD’nin ürettiği ve ihtiyaç duyan ülkelerin sadece kiralama yoluyla kullanabildiği teknoloji artık Türkiye’de. Gaz hatlarında denetleme yapan robotların yüksek maliyeti karşısında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi büyük bir başarıya imza atarak, bu teknolojiye sahip olarak dünyada ikinci kez kendi robotunu üretti.

Doğal gaz ana dağıtım hatlarında oluşan ve oluşması muhtemel arızaları 24 saat kesintisiz takip etmek için İGDAŞ ve TÜBİTAK RUTE (Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü) iş birliği ile hayata geçirilen robot göz adeta bir dedektif gibi çalışacak. Yerli imkanlarla geliştirilen robot büyük bir tasarruf sağladığı gibi oluşabilecek büyük maddi kayıpların da önüne geçecek.

YERLİ İMKANLARLA GELİŞTİRİLDİ

İstanbul genelinde 2 bin kilometrenin üstünde ana aktarma hattı bulunan İGDAŞ, yerli imkanlarlageliştirilen Robot Gözü kamuoyuna tanıttı. Çelik hatlarını kesintisiz olarak tarayacak robot,yılsonuna kadar kullanıma hazır durumagetirilecek. Bu hatların içinde 24 saat gezecek robotlar; korozyonları önceden tespit edebilecek, çevresel etkilere bağlı geometrik bozulmaları görebilecek ve çıkardığı üç boyutlu haritalarla hatlarının güvenliğini ve sağlığını an be an takip edebilecek. Özellikle muhtemel İstanbul depremi sonrasında bu robotlar çok hızlı bir şekilde hatları tarayarak İstanbul’un yeniden gaza ulaşmasını hızlandıracak.

MALİYET AVANTAJI BÜYÜK

TÜBİTAK ile birlikte düzenlenen tanıtım etkinliğinde konuşan İGDAŞ Genel Müdürü Mithat Bülent Özmen, denetleme robotunun çok önemli zaman kazanımı ve ekonomik avantaj sağlayacağını belirterek, şunları söyledi:

Sadece 12 ve 16 inç genişliğindeki hatlarda robotik izleme kiralama maliyetimiz bugün için kilometre başına 10 ila 15 bin dolar arasında. Yani sadece geniş hatlarımızı belli periyotlarda izlemek için, her defasında toplam 5,5 ila 8 milyon dolar maliyetle karşı karşıya kalıyoruz. Oysa kendi izleme robotumuzun üretilmesinin bize maliyeti, tek seferlik kiralama maliyetinin kabaca beşte biri oranında. Projenin değerine ve önemine bir de bu açıdan bakmak lazım.

Uzun vadeli planlama, depreme hazırlanma, kaynakların ekonomik kullanılması böyle bir şey” diyen Özmen, “Ortaya koyduğumuz bu güzel örnek için gururluyuz, mutluyuz.Vatandaşa hizmet verirken onun konforunu ve güvenliğini birlikte sağlamak işte böyle bir şey. İstanbul’a hizmet ederken teknolojinin kullanılması tam da böyle bir şey.

“DÜNYA’DA TEKTİ, ŞİMDİ DEĞİL”

İGDAŞ ve TÜBİTAK’ın yerli denetleme robotu üretme başarısını sosyal medyadan, “Dünyada tekti, şimdi değil” cümleleriyle paylaşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da “İBB olarak doğal gaz boru içi denetleme robotu üretimine başladık. Bu akıllı robotlar şehrin altında dolaşıp denetim yapacaklar. İştirak şirketimiz İGDAŞ’a, TÜBİTAK’a ve çalışmada emeği geçen bütün mühendislere teşekkürler” dedi.

ROBOTİK SİSTEMİN ÖZELLİKLERİ

Sistem, taşınabilir uzaktan kontrol birimi ile kumanda edilebiliyor.

Kamera modülleri sayesinde, boru hattı içerisinden anlık görüntü alınabiliyor.

Robot, boru içinde gaz akışı devam ederken, hat içerisinde, çift yönlü hareket edebiliyor.

Sensörleri vasıtasıyla, çelik hat üzerindeki geometrik bozulma ve metal kayıplarının tespiti yapılabiliyor.

Tespit edilen tüm kusurlar; konum, derinlik, uzunluk, genişlik ve hasar türü bilgileri ile detaylı olarak raporlanabiliyor.

Robotun aralıklarla yaydığı düşük frekans radyo dalgaları sayesinde, kullanılacak el cihazları ile toprak üstünden robotun nerede olduğu tespit edilebiliyor.

Galeri