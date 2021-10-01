Dünya Pickleball Günü İstanbul Etkinliği Marmara Üniversite’nde Gerçekleşecek

İstanbul’da ilki düzenlenecek olan, Gençlik Projeleri Destek Programı (2020-1) kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen Padel İstanbul Spor Kulübü tarafından yürütülen; Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Beykoz Belediyesi, Türkiye Beden Eğitimi Öğretmenleri Derneği, ve Pickleball Turkey Spor Kulübü Derneği işbirliği içinde ve Dünya Pickleball Federasyonu’nun destekleriyle “Dünya Pickleball Günü İstanbul Etkinliği”; 10 Ekim 2021 Pazar günü 12:00-16:00 saatleri arasında Marmara Üniversitesi Anadolu Hisarı Kampüsü’ nde gerçekleşecek.

Gençlik Projeleri Destek Programı (2020-1) kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen proje; spor ve hareketin çocuk yaşlardan başlayarak sağlığa (bedene, ruha ve zihne) olan öneminin uygulamalı ve teorik bir şekilde hedef kitleye aktarılması, her yaştan bireyin farklı sporları yapabilmesinin teşvik edilmesi, Pandemi dönemi ve sonrasında oluşacak gelişmeler göz önüne alınarak; temassız ve açık hava sporlarında katılımcıların daha rahat spor yapmalarının sağlanabilmesi, yeni gelişen bu sporların oyun sahalarının oluşması ve ekipmanlarının sağlanabilmesi projenin önemli amaçlarındandır.

10 Ekim 2021 Pazar günü Marmara Üniversitesi Anadolu Hisarı Kampüsünde gerçekleşecek olan “Dünya Pickleball Günü İstanbul” etkinliğine tüm sporseverler davetlidir.

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