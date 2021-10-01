KIYIDA EDEBİYAT DERGİSİ 4. YAŞINA GİRDİ

Ekim 2018’de edebiyat yolculuğuna başlayan Kıyı’Da Edebiyat Dergisi, “Ekim-Kasım 2021” sayısıyla dördüncü yaşına girdi. Kıyı’Da, kısa sürede ulusal ölçekte aranan bir dergi haline geldi. İki ayda bir yayımlanan dergi, İstanbul’dan Türkiye’nin dört bir yanında dağılıyor.

Kıyı’Da Edebiyat Dergisi’nin yayın yönetmeni ve imtiyaz sahibi Cemre Kılıç, “Edebiyat yolculuğumuzda üçüncü yılımızı doldurduk. Şimdiden dördüncü yaşımızın heyecanını yaşıyoruz. Edebiyat değerlerimizi ve gösterilmemiş olanı yansıtmayı; asla popülariteye kapılmadan ‘önem’i hatırlatmayı amaçladık. Kıyı’Da ailesi olarak, büyük bir özveriyle hazırladığımız dergimizi sahiplenen okurlarımıza teşekkür ederiz” dedi. Cemre Kılıç sözlerini, “Geçen süre içerisinde, derleme bir kitap projesini hayata geçirdik. ‘Sizin Yaşamınızın Kıyısından’ adını verdiğimiz kitabımız anılardan oluşuyor. Kitap serüvenimize devam edeceğiz” şeklinde tamamladı.

Kıyı’Da’nın yeni sayısında (18. sayı) kimler var? Ataol Behramoğlu, Nebil Özgentürk, Pelin Batu, Cezmi Ersöz, Özge Baran, Ferda Birinci, Fatma Altun, Ali Uğur, Sinan Sezer Ayaz, Gülüzar Özev, Mehtap Şafak, Arzu Çorluluoğlu Bakır, Alper Akgündüz, Mehmet Akif Gülal, Nurettin Kazankaya, Veliaht Dipçin, Şenay Aslan, Hepgül Özdemiroğlu, Bilge Çolak, Tuğçe Çil, Pınar Serap Sönmez, Önder Karanfil, Gülnihal Özer, Pelin Erdoğan, Irmak Aktaş, Cihan Yurdaün, Murat Hasarı, Cemre Kılıç, Emre Şimşek, Sibel Tunçgöl Oral, Asya Nur Şener, Ezgi Özsan, Mehtap Meral, Emre Erdal, Merve Gürbüz, Deniz Sargut, Dilek Kelebek, Ayşegül Dursun Bilir, Ertürk Akşun, Burak Süme, Fadime Birel, Ahmet Zeki Yeşil, Büşra Balcı, Pelin Türgen, Sibel Akıncı, Deniz Fil, Emre Yılmaz, Cahit Üstün ve Özgür Gümüşsoy dergiye katkı sağladılar. Kapak görseli ise, Aliye Sıla Erdemgür’e ait.

Kıyı’Da Edebiyat Dergisi’ni seçkin kitabevleri ile internet satış sitelerinden ve market ağlarından kolayca temin etmek mümkün.