İmam Hatipli Öğrenciler En Hızlı Drone Projesiyle Dünya Birincisi Oldu

İmam Hatipli Öğrenciler En Hızlı Drone Projesiyle Dünya Birincisi Oldu

Havacılık Teknolojisi alanında çok iddialı projelerle hazırlanan İmam Hatipli Öğrenciler piyasanın en hızlı dronelarından birini yaparak başarılarını dünya sahnesine duyurdular.

Kadıköy İHL öğrencileri saniyede 35 m’ye çıkan drone üretip Estonya’daki Uluslararası yarışmada dünya birinciliği kazandı.

TEKNOFEST’te, “Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Döner Kanat” kategorisinde birinci olan İstanbul Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Teknoloji Takımı (KITT) üyeleri, ileride savunma sanayiinde görev almak istedikleri belirtildi.

İstanbul Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Teknoloji Takımı (KITT) üyeleri, desteklenip fırsat verildiği takdirde Türk gençlerinin ne kadar başarılı olduklarını en hızlı yükselebilen drone projesinde Dünya Birinciliği gibi bir dereceyle göstermekten gurur duyduklarını belirttiler.