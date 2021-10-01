Kadıköy’de genç kızın hırsızlarla mücadelesi: Silah çekip, kaçtılar

Kadıköy’de bir binaya hırsızlık için gelen iki şüpheli apartman görevlisi baba ve kızının engeliyle karşılaştı.

Kadıköy’de bir binaya hırsızlık için gelen iki şüpheli apartman görevlisi baba ve kızının engeliyle karşılaştı. Şüpheliler kendilerini yakalamak isteyen genç kıza silah doğrultarak olay yerinden kaçtı. Yaşanan arbede anı ve genç kıza silah doğrultulan anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü Kadıköy Bostancı Mahallesi’nde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10 katlı bir binaya gece saatlerinde hırsızlık için giriş yapan iki şahıs binaya ait dış kapıyı kredi kartı aracılığıyla açmaya çalıştığı esnada güvenlik kamerasına yansıdı. O sırada kayıtları takip eden apartman görevlisi Feyzullah Vural ve kızı Merve Vural (23), apartman girişine çıkarak hırsızları engellemeye çalıştı. Genç kız ve babasını karşılarında gören şüpheliler kaçmaya çalıştığı esnada kendilerini tutan genç kıza silah doğrulttu. Yaşanan olay sonrası silah tehdidiyle kaçmayı başaran şüpheliler geldikleri araca binerek hızla olay yerinden uzaklaştı.

Hırsızların genç kıza silah doğrulttuğu ve yaşattıkları arbede anı güvenlik kamerasına yansıdı.

“Birini yakalayınca diğeri bana silah çekti”

Olaya ilişkin konuşan Merve Vural, “2 şüpheli şahsın apartman içerisinde oldukları anları güvenlik kamerasından görünce babamla birlikte kapıya yöneldik. Kendilerine burada ne işi olduklarını sorduğumuzda bizimle tartışmaya başladılar. Sözlü tartışmamız büyüyünce içlerinden biri bizi yanında silah olduğunu söyleyerek tehdit etti. Hemen ardından kaçmaya başladılar. Ben de bahçenin diğer tarafından gelerek birinin üzerine atladım. Diğer şüpheli benim arkadaşını yakaladığımı görünce silahını bana doğrulttu. O esnada babam da geldi. Babamın canından endişe ederek şahsı bırakmak zorunda kaldım. Kapının önündeki araca binerek uzaklaştılar” diye konuştu.