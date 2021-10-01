3’LÜKLER
Hoş geldin
Muzip gülüşünle çocuk tarafıma geldin.
Yoksa sevmezdim.
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Gecem sabaha gebe
Aydınlığın sesini duyuyorum
Ay şahidim…
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Şiirler şirkettendir
Ücret ödemeyiniz
Öyküye ihanet sayılmaz.
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Ey yalnızlığım!
Tanırım seni sessizliğimden
Vedalar sıklaştı sen bari gitme.
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Dünya fazla yuvarlak
Lütfen, her şeyi bir kenara bırak
Kırılıp dökülmeyelim.
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Zaman, mevsim sonu indirimi
Sıfıra sıfır elde var umut
Zararına aşktayız.
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Yoğun bakıma al beni
Gözünü dört aç
Dik dik bak bana.
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Hisseme düştüğü kadar sevdim
Bilseydim ayrılık var
Daha çok severdim.
📆 01 Ekim 2021 Cuma 18:30 · 💬 0 yorum · ⎙ Yazdır
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