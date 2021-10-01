Gümrük Vergisi Nedir?

Gümrük kanununda da yer alan tabirle gümrük vergileri sözcükleri, alakalı mevzuat dahilinde eşyaya uygulanmakta olan ithalat vergisinin veyahut ihracat vergilerinin tamamını; başka bir tanımla eşyanın ülkemize ithal edilmesi ya da ülkemiz içerisinden ihraç edilmesi sebebiyle gümrük idaresi kurumları dahilinde tahsil edilen vergi kısmıdır.

Gümrük vergileri, gümrük yükümlülük durumunun başlangıç yaptığı tarihte yürürlüğe giren gümrük tarifesi doğrultusunda ithalat konusunda eşya bedeli ve uluslararası taşıma ücreti artı sigorta üzerinden hesaplanmaktadır. Ticari yönlü işlemler konusunda ithalat rejim verilerine göre gümrük tarifesi üzerinde olan oranlar tutarında gümrük vergi hesaplama yapılmaktadır.

Değeri bin beş yüz avroyu geçmeyecek şekilde, kargo ile gelen eşyanın kıymetiyle kişisel kullanıma özel kitap ya da diğer ürünleri için belirlenen limitleri geçen eşyanın değeri üstünden hesaplamalar gerçekleştirilir. Eğer ürün Avrupa Birliği ülkelerinden direkt olarak geliyorsa yüzde 18, öteki ülkelerden geliyorsa yüzde 20, ürün bir kitapsa yüzde 0 vergi tahsil edilir.

Gümrük Vergisi Neden Önemlidir?

Gümrük vergisi birçok açıdan ülke ekonomisine katkılar sunar. Bu nedenle de önemlidir. Gümrük vergisi sayesinde ülkenin sanayi sistemi korunur. Dış ülkelerde içeriden çok daha ucuz fiyata üretilen bir ürün ülkeye ucuz şekilde girince yerli sanayi kötü etkilenir.

Yerli sanayi hiçbir şekilde iç pazara ürün satamayacaktır ve kepenklerini indirmek durumuna gelecektir. İşçi çıkarmaları da bunun sonucunda başlayacaktır. Bu ve bunun gibi birçok halde işsizlik sorunu ortaya çıkacaktır

Vatandaşlar da siyasi kişiler de bunun karşısında zora düşecektir. Bu nedenle dış ülkelerden iç piyasaya göre daha ucuz fiyata ürün ya da hizmet alındığında belirlenmiş bir gümrük vergisi tahsil edilerek iç piyasa olası tehlikelerde korunmuş olmaktadır.

Dış ülkeden ürün ya da hizmet yollayan şirket de ödemiş olduğu gümrük vergisini çıkarmaya istinaden ürün ve hizmetlerinin fiyat dengesini arttırır.

Gümrük Vergisi Ne İşe Yarar?

Alınmaya devam edilen gümrük vergilerinin işe yaradığı birçok alan vardır. Gümrük vergisi direkt olarak ülke için gelir kaynağı manasına gelir. Ülke ekonomisi bu vergiden gelen gelirlerle bütçeye destek verir.

Ülkeler genel olarak hizmet ve ürünlere ekledikleri gümrük vergileriyle dışarıdan gelen ürünleri kontrol etmek isterler. Ülke için gereken hizmet ve ürünlerin ülkeye girmesi durumuna hız kazandırmak adına gümrük vergilerinin meblağı düşük tutulur.

Ülkeler bir yandan da diğer bir ülkeye girişini zor hale getirmek istedikleri hizmetlerin gümrük vergilerini arttırma yolunu seçerler. Karşı ülkenin bu hizmet ya da üründen vazgeçmesini sağlamanın temel yolu da budur.

Gümrük Vergisine Dair Merak Edilenler

Gümrük vergisine dair merak edilen birçok detay var. E-ihale gümrükde birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu aslında Gümrük kanunun kaçakçılıkla mücadele konusunda elden çıkarılacak duruma getirilen ürünlerin satışlarını online alana taşıyıp satışlara katılan totaldeki sayısıyla rekabet seviyesinin normalden daha çok olması amaçlanarak bunun sonucunda da elden çıkarılacak ürünlerden sağlanan gelirlerin artması bilinciyle yapılır. Gümrük vergisinin faydaları kadar zararları da mevcuttur.

Ülke sanayisini son derece koruyan bir sistemin var olması, sanayicilerin hemen hemen hepsinde tembellik durumunun meydana gelmesine neden olabiliyor. Dış çevreden ve gelişen olanaklardan korunan bir iç sanayi tek başına kafi olma konusunda hezeyana kapılıp gidebilir. Gümrük vergileri ile oluşturulan koruma durumunun gümrük vergisinin yok edilmesi neticesinde ülke sanayisi normal şartlar karşısında dik duramayabilir. Bu nedenle gümrük vergisi her daim bir ülkenin temel ekonomi iskeleti oluşturmalıdır. Ancak bu şekilde doğru bir ilerleme kaydedilebilir.