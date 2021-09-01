HÖT…

“En çok korkaklar bağırır.” Korkaklar; ellerindeki gücün ve çevresine doldurduğu kişilerin sayesinde insanları korkutarak, tehdit ve hakaret ederek kendisini kabul ettirmeye, kendisine zorla da olsa saygı duyulmasını sağlamaya çalışan kişilerdir.

Bu kişilerin kendilerine zarar gelmeyeceğinden, karşı çıkılamayacağından emin oldukları ortamlarda ortaya çıkan o görkemli öfke ve sahte cesaret gösterilerinin altında aslında korkak ve tedirgin bir kişilik vardır.

Bu kişileri susturmaya, korkutmaya bir “HÖT” yeter ve sizler bu kişileri televizyonda, makamında, toplantıda her nerede görürseniz görün içinizden bile olsa “HÖT” diyin “HÖT”. Emin olun hissedeceklerdir ve kendilerine çeki düzen vereceklerdir.

AHMET BERHAN YILMAZ