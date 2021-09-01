Kalp krizlerini önlemek için basit önlemler alın!

Kardiyoloji Uzmanı Dr Emre Ertürk ile

29 Eylül Dünya Kalp Günü kapsamında kalp sağlığımızla ilgili önemli konuları konuştuk. Gerek sosyal medyada gerekse basından takip ettiğimiz kıymetli hocamıza verdiği bilgiler için teşekkür ediyoruz.

Dünya Kalp Günü neden var hocam?

“ Dünya kalp günü kalp sağlığı ve kalp rahatsızlıkları için uluslararası bir farkındalık günüdür. İlk kez 29 Eylül 2000’de kutlandı ve şimdi tüm dünyada her yıl gözlemleniyor.

DÜNYA KALP GÜNÜ NEDİR?

Bu günün amacı, kalp hastalığı ve inme başta olmak üzere kalp ve damar hastalıkları için morbidite oranları konusunda dünya çapında farkındalık yaratmaktır.

Bugün birçok genç ve orta yaşlı insan ani kalp krizlerinden hayatlarını kaybediyorlar. Bu neden oluyor? Nasıl önleyebiliriz? Sadece kalp krizi sonrası eyleme mi odaklanıyoruz? Yoksa önlemeye daha fazla odaklanmalı mıyız?

NASIL ÖNLEYEBİLİRİZ HOCAM?

“Suçlu kolesterol değil, iltihaptır: Birçok insan, kalp krizlerinin arkasındaki tek suçlunun yüksek kolesterol ve trigliserit seviyeleri olduğuna inanır. Çoğu kalp krizinin arkasındaki ana nedenler, kalpte, kan damarlarında, endotel astarında, arterlerde ve daha fazlasında iltihaplanma ve oksidatif hasardır. Sağlıklı kolesterol seviyelerini korumak önemli olsa da, kalp krizlerini sadece kolesterol seviyelerine bağlayamayız.

O halde iltihabı kontrol altında tutmak ve kalbinizi güçlü tutmak için ne yapabilirsiniz? Basit yaşam tarzı değişikliklerini benimseyin.

Rafine yağlar oldukça iltihaplıdır ve kalbiniz için bir tehdittir. Kalp sağlığınızı korumak için doğru kalite ve miktarda yağı seçin

Hareketsiz bir yaşam tarzından aktif bir yaşam tarzına geçin: Tam teşekküllü bir antrenman yapmasanız bile aktif kalın. Yürüyüş ve yoga en etkili egzersizlerdir. Zevk aldığınız eğlenceli egzersizleri seçin – mesela evde dans edin, aerobik yapın ,imkanınız varsa yüzün .Ne yaptığınız önemli değil tercih size kalmış yeter ki , vücudunuzu hareket ettirin. Hareketsiz bir yaşam tarzı yaşayan insanlar yüksek kalp krizi riski altındadır. Bununla birlikte, aşırı egzersiz yapmak da aynı derecede zararlıdır. Bu nedenle, vücudunuzun ihtiyaç duyduğu yeterli aktivite seviyesini belirleyin ve buna bağlı kalın.

Stres kaçınılmaz olsa da, mutlu bir insanı stresli bir insandan ayıran şey, stresi yönetme ve olayları olumlu bir açıdan görme kapasiteleridir. Hayata bakış açınızı ve stresle ilişkinizi değiştirmeye başladığınızda sağlığınızda da değişim gerçekleşir.

Uyku rutininizi düzeltin: Tüm geceyi çalışmak veya daha fazla sosyalleşmek için geçirmenin bir faydası yok. Vücudunuz sadece hayatta kalmaya önem verir. Unutmayın, uykunuz kalbinizin bedava ilacıdır. Kronik olarak yoksun bırakılması kalp krizi riskinizi artırabilir. Kalbiniz iyileşmeye ihtiyacı olan bir kastır. Uykusuzluk

insülin direncinizi artırır ve sizi tip 2 diyabete ve bir dizi metabolik duruma daha yatkın hale getirir. Bu nedenle, sabit bir uyku programı benimseyin ve derin uyuyun.

Yaşam tarzının sağlık açısından önemini anlamaya başlamak için kalp krizi geçirmeyi beklemeyin. Farkındalığınızı arttırmalı ve önlem almalısınız.”

Verdiği bilgiler için Dr Emre Ertürk hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Hepiniz için sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz