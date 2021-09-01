Başkan Odabaşı, Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı’nın 40 yıl süreyle özelleştirilmesine karşı çıkarak Ankara’dan seslendi

Başkan Odabaşı, “Kadıköy Belediyesi olarak yeşil alanı korumak şartıyla biz talibiz” dedi.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı ihalesi öncesi Kadıköylülerin itirazını iletmek için Özelleştirme İdaresi Başkanlığı önünde basın açıklaması yaptı. Kadıköy Belediyesi Meclis Üyeleri, Kadıköy mahalle muhtarları, Kadıköy Kent Konseyi ve Fenerbahçe Kalamış Dayanışması temsilcilerinin katıldığı basın açıklamasında Odabaşı Kalamış’ın özelleştirilmesine karşı başlattıkları mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerini söyledi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın Mart ayında yayınladığı ilanla Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı’nın 40 yıl süreyle özelleştirileceğini duyurmuştu. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı bu karara tepki göstererek “Kimse buraya ‘çökmesin’ diye, Kadıköy Belediyesi olarak yeşil alanı korumak şartıyla biz talibiz” açıklamasında bulunmuştu. Kadıköy Belediyesi’nin 7 Haziran tarihli meclis toplantısında ise ihale teknik şartnamesini almak, teminat ödemesi yapmak ve ihaleye katılmak için oybirliği ile Başkan Odabaşı’na yetki verilmişti. Ancak belediyenin, ihaleye katılmak için yaptığı başvuru Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına devir yapılamayacağı gerekçe gösterilerek reddedilmişti.

Kadıköy Belediyesi, Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası ve Kadıköylülerin itirazlarına rağmen yat limanı ihalesi için bugün teklifler alındı. Kadıköy’ün seçilmiş temsilcileriyle birlikte Ankara’dan kamuoyuna seslenen Odabaşı “Kalamış’ı betona teslim etmeyeceğiz” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“BU BÜYÜK HATADAN DÖNÜN”

“Arkamda gördüğünüz bina sizlerin de bildiği gibi Özelleştirme İdaresi. Ve bugün burada Kadıköy’ün canına kastedilen bir ihalenin başvurusunun son günü. Kadıköy’ün ciğerleri kesilecek. Kadıköy’ün anıları silinecek. Biz bugün buraya “Durun!” demek için geldik. “Bu büyük hatadan dönün” demek için geldik. Biz bugün buraya “Kalamış sahilimize çökmeyin” demek için geldik. Biz bugün buraya sahilimizi yeşil düşmanlarından korumak için geldik! Bizler, bir semti yaşanılır yapanın; yeşil alanları, sahilleri, kamusal alanları olduğuna gönülden inanıyoruz. Kalamış Sahili Kadıköy’ümüzün nefes alma noktası. Yüzyıllardır anılarımıza ve mutluluğumuza ev sahipliği yapıyor. Bu nadide güzelliği betona teslim etmeyeceğiz. Çünkü Kalamış sahili hepimizin, çünkü Kalamış sahili halkın!”

“BU İHALEYİ DURDURUN”

Özelleştirme projesine itiraz ettiklerini belirten Odabaşı, “ ‘Kalamış sahili Kadıköylülerindir, ranta peşkeş çekmeyin’ dedik. İtirazımızı kabul etmediler, ihaleye çıkılmasına onay verdiler. Yeter ki Kalamış kurtulsun dedik, ihaleye girmek istedik. Ama halkın seçilmiş temsilcisi olan bizleri ihale dışı bırakarak, teklif vermemizi bile engellediler. Biz de, Kalamış bizimle güzel dedik, sizlerin de desteği ile itiraz kampanyamıza başladık. Çünkü, Kalamış sahiline bizler rant için değil; kişisel fayda için değil; Kadıköylüler adına Kadıköylülerin faydası için talibiz.”

“Daha önce de Kadıköy’de söyledim, bugün de Ankara’da tekrar söylüyorum, ihaleye girecek firmalara sesleniyorum: Halka rağmen halkın faydasını gözetmeyen bir projeye onay vermeyeceğiz.” diyen Odabaşı “Bizi duymak istemeyenlere, itirazımızı görmeyenlere bu sefer de Özelleştirme Dairesi önünden haykırıyoruz: Bu ihaleyi durdurun. Bu tarihi hatadan vazgeçin. Bir çevre katliamı daha yapmayın. Çocuklarınızın, torunlarınızın alacağı nefesi kesmeyin. Bu ülkenin yeşiline, doğasına, halkına bu kadar düşman olmayın. Kalamış sahilinden elinizi çekin. Kalamış’ı halka bırakın. Bizlere de bir huzur bırakın. Çünkü Kalamış bizimle güzel. Çünkü Kalamış’ın geleceği bizlerle güzel.” dedi.

Basın açıklamasının ardından, özelleştirilme ihalesinin iptal edilmesi için Change.org’ta toplanan elektronik imzalarla birlikte ıslak imzalar da Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na teslim edildi.