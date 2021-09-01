KENTSEL DÖNÜŞÜME KENDİN YIK-KENDİN YAP İŞ VE FİNANS MODELİ İLE KOLAYLIK SAĞLANIYOR

Kentsel Dönüşüm Danışmanlığı ve Uygulaması yapan AGRA MİMARLIK KENTSEL DÖNÜŞÜM ANONİM ŞİRKETİ, Türkiye’de yeni bir iş ve finans sistemi ile binasını yenilemek isteyen vatandaşlarımıza kolaylık getiriyor:

Deprem kuşağında olan Türkiye’de bugün, yaklaşık 22 milyon yapı stoku olup, yapılan tespitlere göre, 6,5 Milyon adedi can ve mal güvenliği açısından risklidir. İstanbul’da yaklaşık 4.800.000 adet konut olup, bu konutlardan 1.500.000 adedi risk taşımakta ve acilen 500.000 adedinin acilen yenilenmesi gerekmektedir.

Kaldı ki, deprem olmadan da bu binalar her geçen gün bizler için risk oluşturmakta, binaların balkonları kendiliğinden çökmekte hatta binalar dahi kendiliğinden yıkılmaktadır. Kartal’da deprem olmadan bina yıkılmış ve içinde 21 vatandaşımızı kaybettik. Geçen sene Ekim ayında İzmir depremi olmamasına rağmen İzmir’e 57 Km uzaklıkta olan Sisam depremi bile binlerce binada kalıcı hasarlar bırakmış, can ve mal kaybına sebebiyet vermiştir.

Çok kısa sürede eski ve riskli olan binaların, sadece devlet eli ile yenilenmesi mümkün olamayacağı gibi, kat karşılığı veya gelir paylaşımı esasına dayalı bir sistemle yenilenmesi de mümkün değildir.

Vatandaşın kendi binasını yenilemesine teşvik, destek ve kolaylık getirilmesi gerekmektedir. Sağlanan kredi miktarlarının yetersizliği ve bankaların uyguladığı kredi faizleri vatandaşa ağır gelmektedir.

İmar artışı olmadan, yoğunluk artırmadan, mevcut inşaat alanından kaybetmeden de vatandaşlarımız 6306 sayılı yasa kapsamında kendi binasını yenileyebilir.

Kentsel dönüşümü sosyal sorumluluk projesi olarak görüp, süreci hızlandırma amacı ile AGRA MİMARLIK KENTSEL DÖNÜŞÜM ANONİM ŞİRKETİ olarak oluşturduğumuz KENDİN YIK-KENDİN YAP iş ve finans sistemi ile birçok alternatifler üreterek eski ve riskli binalarını yenilemek isteyen vatandaşlara, yasanın getirdiği haklardan da faydalandırarak, Türkiye’de ilk ilk defa SIFIR FAİZ ve 60 AY vadeli ödeme planı ile binalarını yenileme imkanı sağlıyoruz. Bu süreçte firmamız, risk raporunun hazırlanıp onaylatılması, imar yönetmeliğine göre alternatifli avan projelerin hazırlanması, SPK raporlarının hazırlanması, mevcut riskli binanın yıkılması, cins tashihi işlemlerinin yapılması, beğenilen projenin tüm mimari, elektrik, statik mekanik uygulama projelerinin firmamızca yapılması, standartlara uygun teknik şartname, mahal listesi, marka listesi hazırlanması, keşif çalışması, anahtar teslimi inşaat sözleşmesi, imzalanan sözleşmeye göre inşaatın yapılması ve iskan alınması ,kat mülkiyetli tapulara dönüştürülmesi, yönetim planı hazırlanması iş ve işlemlerini anahtar teslimi olarak yapmakta olup, vatandaşlara tek elden hizmet vermekte, sürece yönelik hukuki destek ve danışmanlık hizmeti de vermektedir.

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