Asli mücadele

Sorumluluğumuz; hangi siyasi düşünceye sahip olursak olalım barış, sevgi, hoşgörü, huzur, birlik ve dirlik içinde, tek bayrak, tek millet, tek devlet anlayışı içinde, öz değerlerimizle, milli şuuru kaybetmeden, Türk olarak gururla yaşamaktır.

Farklı görüşlere sahip olsak da bütüncül değerler içinde konuşulabilir, tartışılabilir, karşılıklı istişarelerde bulunulabiliriz. Vatan bütünlüğü içinde binlerce yıldır beraber olduğumuz gibi gene binlerce yıl beraber olmalıyız!

Amaç; Tek Vatan, Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Devlet olmaktır. Bu nedenle birbirimize daha fazla sarılmalı, daha fazla sevmeli ve saymalı, daha fazla hoşgörü anlayış içinde manevi ve milli değerlerimize sahip çıkmalıyız.

Tabii ki bunu kendi özümüze dönerek, olayları iyi takip ederek, dudaktan kulağa öğrenme şekliyle değil, kaynağından, aslından okuyarak, araştırarak öğrenerek ve aynı zamanda geleceği iyi tahlil ederek yapabiliriz.

Üzerimizdeki uyuşukluğu silkeleyip, öz değerlerimizin farkına varmalı, devlet geleneği ve kurucu ilkelere sahip çıkarak kendimize gelmeliyiz.

Yedi düvele hükmetmiş ecdadımıza ve bundan sonra geleceğimize olan sorumluluğumuzu yerine getirmek için çok çalışmalı, çok duyarlı olmalı, çok sabırlı ve uzun vadeli düşünmek mecburiyetindeyiz.

Tarihini, geçmişini, milli ve manevi değerlerini yitirmiş ve unutmuş bir toplumun, ayakta kalması zor anlayışını hiçbir zaman unutmamalıyız.

Tarihimize, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak mücadele etmeli ve her zaman tetikte olmalıyız. Oynanan, sergilenen oyunları önceden görmeli ve ona göre pes etmeden mücadelemize devam etmek mecburiyetindeyiz.

Gelişen teknolojinin ve bilişim çağının bizi esir almasına, bizi uyuşturmasına, modern yaşam hapishanelerinde yarı android bir varlığa dönüştürmesine, düşünebilme, üretebilme, mücadele edebilme azmimizi yok etmesine müsaade etmeden bizi esir alan ve yönlendiren değil, aksine yönlendiren biz olmalıyız.

Farkında olmadan bizi biz yapan öz değerlerimizden uzaklaşıyoruz. Sanki muhakeme gücü olmayan aciz bir topluma dönüyoruz. Halbuki bizler her zaman her şeye hazırlıklı olmak ve her şeyi takip etmek mecburiyetindeyiz.

Büyük bedeller ödeyerek kurulan devletimizin düzeni ve bekası için bu çok önemlidir. Bu nedenle devletin değerlerine ve sistemin bozulmamasına toplum olarak hepimiz mücadeleden vazgeçmeden sahip çıkmalıyız.

Toplumu germeden, kutuplaştırmadan, her şeyi siyasallaştırmadan, küllerinden doğan devlet anlayışı içinde, birliğimizi beraberliğimizi muhafaza ederek kendimize gelmeli ve kafamızı kuma gömmekten vazgeçmeliyiz.

Allah gönderimizden bayrağımızı, minaremizden ezanımızı, bize kanla emanet edilen bu vatan toprağında bir ve beraber yaşamayı ebedi kılsın.