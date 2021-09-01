Yurt Dışında Eğitim Almak İçin Yapmanız Gerekenler

Yurt dışında eğitim almak, uzun yıllardır gençlerin gündeminde yer alıyor. Bunun nedeni ise farklı ülkelerde lisans eğitimi almanın gençler için göz ardı edilmeyecek kadar önemli avantajlar sunmasıdır. Bu avantajlar dikkate alındığında Türkiye’de mi yoksa yırt dışında mı eğitim almalı sorusunun yanıtı da netlik kazanıyor. Peki, avantajlardan kasıt ne? Hemen aktarmaya başlayalım.

Öncelikle hangi ülkeyi ya da hangi bölümü tercih ederseniz edin iyi derecede yabancı dil bilgisi ile mezun oluyorsunuz. Dolayısıyla bir yandan lisans eğitimi alırken diğer yandan yabancı dil eğitimi almanız gerekmiyor. Gün içerisinde sürekli olarak pratik yapma imkanınız oluyor ve buna bağlı olarak yabancı dil bilginizi de zenginleştirmiş oluyorsunuz. ‘Biliyorum ancak konuşamıyorum’ şeklindeki yaygın problem kendiliğinden ortadan kalkmış oluyor da diyebiliriz.

Farklı kültürleri tanıma şansına sahip olmanız da asla göz ardı edilemeyecek kadar önemli bir avantajdır. Eğitim alırken çok sayıda farklı ülkeden gençlerle tanışma fırsatı da yakalanıyor. Yurt dışında eğitim alan gençlerin dostlukları mezuniyet döneminden sonra da devam ediyor. Farklı kültürleri tanıma şansı da hayatta önemli artılar sağlayan bir durumdur ve bu açıdan bakıldığında da yurt dışında eğitim almak gençler için daha cazip bir seçeneğe dönüşebiliyor.

Genellikle merak edilen husus YÖK denkliği konusudur. Oysa bu konuda bir endişe yaşanmasına gerek yok. Çünkü dünyanın pek çok ülkesinde eğitim veren pek çok üniversitenin YÖK denkliği bulunuyor. Aynı zamanda gençlerin mezuniyet sonrasında eğitim aldıkları ülkede çalışma hayatına başlama gibi bir seçenekleri de var. Şayet gerekli koşullara sahip olurlarsa staj ve sonrasında da çalışma hayatına başlamak için aynı ülkede kalabilme imkanları mevcut.

Eğer sizin için de yurt dışında lisans, yüksek lisans eğitimi almak güçlü bir seçenekse daha fazla zaman kaybetmeyin. Öncelikle yurtdışı eğitim danışmanlığı hizmetlerinden faydalanın ve bunun için de hemen ICES Turkey internet sitesine tıklayın. Bu sitede öğrenciler ve aileleri için önemli olan pek çok bilgi mevcut. Bu bilgilere göz atarak çok daha sağlıklı seçimler yapabilirsiniz. Hangi ülkeyi, hangi üniversiteyi ve hangi bölümü seçebileceğiniz konusunda size yol gösterecek olan bilgilerin de bu sitede mevcut olduğunu belirtmek gerekir.