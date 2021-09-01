Özfilo Paketleme Ve Ekspertiz Hizmeti

Özfilo nakliyat, evden eve, şehirler arası ve şehir içi nakliyat hizmetini özel paketleme ve ekspertiz seçenekleriyle de tamamlamaktadır. Taşınma işlemlerini kolaylaştırarak, size iş bırakmadan, eşyalarınızın paketlenerek, düzenli bir şekilde taşınması yeni evinize yerleştirilmesi sağlanır. Özel hizmet alanında sigortalı taşımacılık yaparak, eşyalarınızın zarar görmeyeceğine de teminat verir.

Özfilo Evden Eve Taşımacılık Paketleme Hizmeti

Paketleme hizmet alanında şehir içi ev taşıma şirketi olarak Özfilo, özel paketleme araç gereçleri kullanmaktadır. Teknolojik aletler, beyaz eşyalar, mobilya, müzik aletleri ve değerli eşyaların ekspertiz hizmetiyle ölçülerek, zarar görmeden yeni adresinize teşmil edilmesini sağlayacak, büyük ve profesyonel bir ekibe sahiptir.

Beyaz eşyalar özel kutu ve köpüklerle kaplanarak çizilmesi engellenir.

Kırılacak olan eşyalar kağıtla sarılarak, düzenli bir şekilde yerleştirilecektir.

Müzik aletleri ‘’piyano, çello veya org’’ hassasiyet dikkate alınarak taşınır.

Elektronik cihazların çarpma ve düşmelerine karşın önlemler alınmaktadır.

Eşyalar asansörlü taşımacılıkla daha kolay ve hızlı taşınacaktır.

Profesyonel hizmet alanıyla Özfilo taşımacılık şirketi, eşyalarınıza değer verir, sizin için en iyi hizmeti sunarak, kısa zamanda taşıma işlemleriniz tamamlar.

Özfilo Evden Eve Taşımacılık Ekspertiz Hizmeti

Profesyonel ekspertiz hizmetleriyle, eşyalarınızın asansörlü vinç sistemiyle, taşıma aracına kısa zamanda yerleştirilmesini sağlayacaktır. Özel paketleme ve eşyaların çıkartılması için ölçümü yapılarak, Özfilo hizmetlerinden en kısa zamanda yararlanmanız sağlanır.

Hızlı ve profesyonel taşımacılık, hassas ve elektronik eşyaların zarar görmeden taşınması için asansörlü sistemlerle, paketleme ve ekspertiz hizmetlerini birlikte kullanarak, ağır ve değerli eşyalarınızın adresinizden çıkartılarak yeni adresinize teslim edilmesi sağlanmaktadır.

Özfilo Şehir İçi Taşımacılıkta Hızlı İrtibat

24 saat çalışmakta olan Özfilo şirketi, özellikle 0532 362 00 16 hattı üzerinden iletişime açık olarak, İstanbul içi taşımacılık hizmeti verecektir. 7/ 24 taşıma ve paketleme işlemleriyle, depolama hizmetlerine de yer veren nakliyat şirketi en son teknolojileri kullanarak, en hızlı taşıma işlemlerin yerine getirecektir.

İstanbul evden eve asansörlü, paketleme ve ekspertiz hizmetli taşımacılık, taşınma işlemlerinizin kolaylaşmasında en pratik yöntemleri kullanacaktır. Eşyalarınızın zarar görmemesi ve yeni adresinize teslim edilmesi için uyumlu ve büyük bir ekiple çalışmaktadır.