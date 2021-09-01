CRR SENFONİ ORKESTRASI KALAMIŞ’TA

Cemal Reşit Rey (CRR) Senfoni Orkestrası’nın, klasiklerin hepimizin olduğu ve şehrin her noktasına ulaşması gerektiği düşüncesinden yola çıkarak hazırladığı, sekiz konserlik “İstanbul’da Senfonik Yaz” konser dizisinin son konseri “Masallar” müzikseverlerle buluşuyor.

İstanbulluların yoğun ilgi gösterdiği yaz konserlerinin sonuncusu olan “ Masallar” 17 Eylül Cuma akşamı saat 20.30’da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleşecek. Şef Cem Mansur yönetimindeki CRR Senfoni Orkestrası konserde, soprano Hale Soner Kekeç’e eşlik edecek.

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleşecek konser, 18 Eylül cumartesi akşamı saat 21.00’de Kalamış Atatürk Parkı’nda ücretsiz olarak tekrarlanacak.

Yaz boyunca şehrin iki yakasında açık alanlarda, klasik müziğin en popüler eserlerini binlerce kişi ile buluşturan orkestranın son konserinde, CRR Konser Salonu 2021-2022 sezonunun programı da İstanbullularla paylaşılacak.

Müzikseverler konser alanına İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelge doğrultusunda HES kodu üzerinden yapılacak kontrollerle alınacak. Aşı olmamış ya da hastalığı geçirmemiş kişilerin konsere katılımının sağlanabilmesi için son 48 saat içinde yapılmış negatif sonuçlu PCR testi kontrolü gerçekleştirilecektir.

Masallar

CRR Senfoni Orkestrası

Şef: Cem Mansur

Solist: Hale Soner Kekeç, soprano



J. Offenbach (1819-1880) “Hoffmann’ın Masalları”ndan Barcarolle

Operetlerden Aryalar

P. İ. Çaykovski (1840-1893) “Fındıkkıran” Süiti

P. Dukas ((1865-1935) Sihirbazın Çırağı