İstanbul Devlet Opera ve Balesi- Modern Dans Topluluğu “MDTİst” “Yeni Hayat”la Sahneye Dönüyor…

Küresel salgın sürecinde seyircisinden uzak kalan MDTist sanatçıları, “Yeni Hayat” dans gösterisi ile sahneye dönüyor.

“Yeni Hayat”ın çağdaş ve modern dansın, özellikle fiziksel ve beden dili üzerine kurulu dinamizmini yansıtan performansı 5 farklı kısa özgün koreografiden oluşuyor;

Gösteride Canberk Yıldız’ın “PARTİ”, Alper Marangoz’un “KOZ”, Huri Murphy’nin “NEVA”, Ferhat Güneş’in “HEP” ve Chiara Giorda’nın “SÖZ” adlı yepyeni koreografileri izlenebilecek.

MDTist sinerjisini, birlik ve beraberliğini betimleyen proje; yeni bir hayatı, iletişimi, umut ve coşkuyu yalın bir sahne tasarımı ile sahneye taşıyor.

Müzik Onur Seçki’ye, sahne tasarımı Mdtist ve Serdar Kalmaz’a, kostüm uyarlama Mdtist’e ve ışık tasarımı Taner Aydın’a ait.

22 Eylül Çarşamba saat 20.00’de, Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi’nde (Fulya Sanat) Dünya Prömiyeri’ni gerçekleştirecek olan “Yeni Hayat” 28 Eylül Salı ve 6 Ekim Çarşamba saat 20.00’de izleyici ile buluşacak

“Yeni Hayat” biletleri: www.biletinial.com ve www.operabale.gov.tr adreslerinden alınabilir.