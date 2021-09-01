Görkem Yüksel’in Kaleminden Moda ve Kadıköy Rutinleri

Moda, ilçemizin en önemli ve tarihi semtlerinden birisi. Eminim hepiniz Moda’ya sıkça gidiyor ve sokaklarında huzur buluyorsunuz. Bu sefer Moda’daki İstanbul Kadıköy Lisesi’nden mezun gezgin Görkem Yüksel’in kaleminden okumaya ne desiniz?

Moda artık yalnızca Kadıköy’ün değil İstanbul’un ve tüm Türkiye’nin gözde semtlerinden birisi. Moda’da bir haftasonu insanı başka bir dünyaya götürüyor. Moda çay bahçesinde bir yudum çay ya da Moda İskelesi’ne karşı bir kahvaltı, Moda’da olmak her zaman bir ayrıcalık.

Görkem Yüksel dünya çapında 55’ten fazla ülke gezerken, artık yaşadığı yerleri de turist gözüyle anlatmaya karar vermiş. Önce Caddebostan şimdi Moda. İşte Görkem Yüksel’in Görkemliyollar blogundaki Moda yazısından satır başları;

“Moda Tramvayı İle Bi Tur Atın ve Yolda Kalın

Ama bence Moda’ya bi Modalı gibi gitmek istiyorsanız binin nostaljik Moda tramvayına!

Bu tramvaya biz lise zamanı genelde sadece yağmurlu havalarda binerdik. Çünkü Kadıköy’den Moda’ya yürüyerek gitmek daha kısa süre alıyor. İşte bu yüzden aslında eğlenceli bi espri konusu. Moda’ya tramvayla gidiyorsanız Moda’nın o eski havasını rutinlerini de içinize çekmeye başlarsınız. Moda’ya gidecekler ilk olarak bu deneyimi yaşamalı derim.

Moda tramvayı ara sokaklardan geçerken genelde, yol üzerine park etmiş arabalardan dolayı yolda kalır. O aracın sahibi bulunana kadar öylece bekleyebilirsiniz, bunu yaşarsanız Moda’yı yaşamaya başladınız demektir.

Moda’nın Tarihi ve Sanat Eseri Apartmanlarını Keşfedin

Kadıköy ve Moda pek bilinmese de aslında kendine has mimari stille yapılmış tarihi apartmanları, köşkleri ile meşhurdur. Moda’da gerçekten hoş, sanatsal detaylarla süslenmiş birçok apartmana rastlayabilirsiniz.

Cemal Süreya İle Moda’ya Ulaşın

Moda ve sanat demişsek, kendisini “Kadıköy İskelesi’ne en yakın şair” olarak tanımlayan Cemal Süreya’dan da bahsetmeden olmaz…”

Yazının devamını Görkemli Yollar’da okumanızı öneririz : https://www.gorkemliyollar.com/moda/