İNDER: Yabancı satışlarında ‘batı’nın ayak sesleri

İstanbul İnşaatçılar Derneği’nin İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım yabancıya konut satışı konusunda yaptığı değerlendirmede;

“Bu yıl yaklaşık 50 bin ile yabancılara satış kategorisinde rekor beklentimize önemli bir adım daha atıldı. Ağustos 2021 döneminde 5.866 adet ile yabancıya gerçekleştirilen konut satışında, tarihimizin en büyük ikinci seviyesi gerçekleştirildi. Hatırlanacağı gibi 2018 Ekim döneminde 6.276 adet ile yabancıya satılan konutta tarihi zirveyi yakalamıştık.

Dövizdeki dalgalanma ve pandeminin etkisi ile yılın geriye kalan son 4 ayında en az 15 bin adetlik satış yapılacağını ve 2019’daki 45.483 adetlik zirveyi aşarak yeni bir tarihi satış yılı gerçekleştireceğimizi umuyoruz.

Yabancıya gerçekleştirilen satışlarda dikkat çeken bir diğer nokta ise en fazla alım yapan ülke sıralamasında ilk 10’e Almanya ve Amerika’nın girmiş olmasıdır. Özellikle her imi ülke vatandaşları 2021 yaz döneminde yoğun şekilde konut alımı yaparak, Türkiye’nin Batı’ya açılan kapısından içeri girmeye başladılar.

Ağustos ayında İran vatandaşları Türkiye’den 911 konut satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla, 900 konut ile Irak, 451 konut ile Rusya Federasyonu, 313 konut ile Afganistan ve 264 konut ile Kuveyt vatandaşları izledi.

‘Maliyete artışına rağmen yılın en yüksek rakamı’

Konut fiyatları demir ve çimento başta olmak üzere hammadde maliyetlerindeki fahiş artışları, bir miktar sübvanse ederek konut alıcılarına yansıtmak durumunda kaldı. Doğal olarak konut fiyatları % 20 – 30 arasında artış gösterdi. Önümüzdeki dönemlerde bu artışın sürmesi ve daha da yüksek olması, -yüksek konut kredi faizlerine rağmen- Ağustos 2021 dönemindeki konut satışlarının 141.400 adet ile yılın en yüksek seviyesine taşıdı. Ancak geçen yıl düşük faiz kampanyasındaki yüksek hacimli satış seviyesi nedeniyle, söz konusu satış tutarı geçen yılın aynı dönemine göre % 17 azalış olarak kayıtlara girdi. Yılın ilk 8 ayında gerçekleşen toplam 801.995 adetlik konut satışının büyük bölümü yine döviz ve altın gibi tasarruf araçlarından kanalize olan nakitlerle gerçekleştirildi. İpotekli satışların toplam satışlar içerisindeki payı, yüksek faizin etkisiyle yüzde 20 seviyelerinde kaldı” dedi.