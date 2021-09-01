Google Yorum Hizmeti ile İşletmeler Üst Sıralara Çıkıyor

Google yorum hizmeti ile üst sıralara çıkan işletmelerin sayısı Günden güne artıyor. özellikle pandemi döneminde arama motorlarında üst sıralarda çıkmanın önemi bir kez daha tüm işletmeler tarafından kabul edildi. İşini çok daha önce dijitale taşıyan büyük ya da küçük ölçekli işletmeler, bu sürede en karlı olan kesim oldu. İnsanlar evlerinden çıkmadan hem günlük ihtiyaçlarını ait siparişleri, hem de uzun vadeli ihtiyaçlarını ait diğer ürünleri, tamamen internet üzerinden satın alıyorlar.

Ancak kaçınılmaz bir gerçek var ki, arka sayfalarda aramalarda çıkan işletmeler pastanın bu diliminden herhangi bir pay alamıyorlar. Dolayısıyla arama motoru optimizasyonu kategorisinde yerel işletmeler Google yorum hizmeti veren aynı zamanda bu hizmeti veren pek çok kişi ve kurum ortaya çıkmış oldu.

Temel mantık olarak arama sonuçlarında üst sıralarda çıkmak için sunduğumuz hizmetin kaliteli ve müşteriyi memnun eden bir potansiyeli olması gerekiyor. Yani basit bir örnek vermek gerekirse, web sitenizde insanlara otomobil paspası sattığınızı yazıp, giren insanlara farklı sonuçlar gösteriyor iseniz, ya da yeteri kadar fiyat ürün çeşitliliğine sahip değilseniz, arama motorları için üst sıralarda kalmak size çok uzak bir durum.

Yerel arama sonuçlarında da bu algoritma içerik kalite ve müşteri memnuniyetinden ayrıca aldığınız işletme yorumları ve puanına göre belirleniyor. yani herhangi bir şehrin herhangi bir ilçesinde anahtarcılık yapan bir işletme, Google’da aldığı yorum sayısı ve puanına göre çok daha üst sıralarda yer alabiliyor. Bunun mantığı Google algoritmalarıyla alakalı ve tamamen çözülememiş bir sistemden ibarettir. Ancak pekçok kullanıcının büyük ölçüde fark ettiği, bu tartışılmaz gerçek işletmelerin yorum ve yıldız satın alarak üst sıralarda çıktığını bizlere gösteriyor.

Google yorum satın almak aynı zamanda işletmenizi ziyaret etmemiş kişiler için ön bilgi, Ürünleriniz ve hizmetleriniz hakkında detaylı bilgi, ve farklı kişiler tarafından yazılmış gerçek yorumlar ile harika bir deneyim sunuyor.

Sizde işletmeniz için Google yorum satın alarak arama motoru sonuçlarında özellikle yerel arama sonuçlarında 3 sıralarda çıkabilir ve potansiyel müşterilerinizi arttırabilirsiniz.

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