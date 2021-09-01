Balık Pişirmenin Püf Noktaları

Balık pişirmek gözünüzü korkutabilir. Protein deposu olan bu lezzetli yiyeceği yanlış pişirerek mahvetmek istemezsiniz. Bu yüzden evde balık pişirmeyi kolaylaştırmak için birkaç ipucu sıraladık. En doğru şekilde nasıl saklanacağından, doğru bir şekilde nasıl pişirmek gerektiğine kadar her detayı sizler için derledik.

En Taze Balığı Aldığınızdan Emin Olun

Taze balık satın alırken, hafif bir kokusu olduğundan emin olun ama aşırı balık kokusu alıyorsanız o balığı almaktan vazgeçmelisiniz. Balığın gözleri açık olup, solungaç kısımları hafif pembe renkte olmalıdır.

Balıkçınızdan İri Kılçıkları Temizlemesini İstemekten Çekinmeyin

İri kılçıkların temizlenmesi sizin için kolaylık olacaktır. Balığı yerken daha fazla zevk alıp tadını doyasıya çıkarma şansını elde edebilirsiniz. Bu yüzden balıkçınızdan kılçıklarını sizin için temizlemesini rica edebilirsiniz.

Donmuş Balıkları Satın Almaktan Çekinmeyin

Bazı insanlar donmuş balıkları daha düşük kalite olarak bilse de bu durum her zaman böyle değildir. Birçok balık yapısı gereği denizden çıkarıldığı an dondurulur. Bu yüzden donmuş balık almaktan çekinmeyin! Üstelik bu balıklar daha ucuzdur, saklanması daha kolaydır ve gayet lezzetlidir.

Balıkların Çok Uzun Süre Marine Edilmeyeceğini Unutmayın

Balık oldukça yumuşaktır ve bu yüzden uzun süre marine edilmesi doğru olmayabilir. Etli balıklar illa ki yaklaşık bir saat marine edilebilir, fakat pullu balıklar yarım saatten fazla marine edilmemelidir.

Balığı Tavada Kızartıyorsanız Mutlaka Tavayı Kurulamalısınız

Balığı tavada pişirmeye bırakmadan önce tavanın tamamen kuru olduğundan emin olmanız gerekir. Balığı tavaya yerleştirmeden önce kağıt havluyla kurutma işlemini yapabilirsiniz.

Balığı Izgarada Yapacaksanız Izgaraya Yapışmaması için Mayonez Sürmelisiniz

Birçok şef, balığı ızgaraya atmadan önce mayonez sürüp yapışmasını önlediğini söylemektedir. Etli balıkların üzerine fırça yardımıyla mayonez sürmek, ızgaraya yapışmasını önleyebilir ve hafif esmerleşmesine yardımcı olur.

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