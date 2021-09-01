Tuzla’da İki Tren Çarpıştı, Facianın Eşiğinden Son Anda Dönüldü!

Tuzla’da Adapazarı-Pendik seferi yapan bir tren ile yüksek hızlı tren çarpıştı. İki trenin tampon temasında bulunduğu olayda seferler bir süreliğine aksadı. Kafa kafaya gelen trenler havadan görüntülendi.

Tuzla’da kafa kafaya gelen trenler havadan görüntülendi – Tıkla İzle

Adapazarı- Pendik seferini yapan ADA treni Tuzla’da Tersane istasyonunda beklemekte olan Söğütlüçeşme-Konya seferini yapan yüksek hızlı trene duramayarak düşük hızda çarptı. İki trenin kafa kafaya gelip tampon temasında bulunduğu olayda can kaybı yaşanmazken bir kişi hafif yaralandı. Trenlerin kafa kafaya gelmesi nedeniyle seferler bir süreliğine aksadı. Kafa kafaya gelerek çarpışan trenler drone ile havadan görüntülendi.