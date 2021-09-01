AŞI OLUN AŞI!

Neyin ısrarı anlamak güç! Her şey ortada… Dünyada bir pandemi var ve bu pandemiden dolayı insanlar bir bir ölüyor. Tek kurtuluş yolu var oda aşı!

Bir arkadaş ortamında ilginç bir konuşmaya şahit oldum: Arkadaşın birisi doktorların karşısına geçmiş, pandeminin ABD’nin, AB’nin yani emperyalistlerin bir oyunu olduğunu; pandemi diye bir şeyin olmadığını; ölümlerin normal ölümler olduğunu; kendisinin aşı olmadığını, başkalarının da aşı olmasına gerek olmadığını söyleyip, doktorlara da “aşı olmayın ha!” telkinin de bulunuyordu.

İnanılır gibi değil…

Bir eğitimci olarak eğitimle ilgi cümle kurarken bile, “Acaba söylediklerim ne kadar doğru!” kaygısını taşır, kesin yargı bildiren cümleler kurmaktan kaçınırım.

Hiç bilgim olmayan sağlık konusunda birkaç cümle kur deseler, karşımda hele birde doktor varsa öldürseler ağzımdan bir kelime çıkmaz.

Niye çıksın ki? Sağlığı en iyi sağlıkçılar bilir. En az bileni bile benden bin kat daha fazla bilir.

Bilgi öyle kolay elde edilen bir şey değildir. Yıllar, yüz yıllar ister; ha deyince öğrenilecek bir şey değildir.

Bizde okuryazar olmayan bile bilge kesilir. Her konuda çok bildiği vardır.

Cahillik böyle bir şey olsa gerek…

Her konuda ahkâm kesmek, çok biliyormuş ayaklarına yatmak…

Hiçbir şey bilmediğini bilmemek…

Ne kötü bir şey…

İnsanlar ölüyor kardeşim!

Bu işin şakası yok.

Devletin verilerine göre günde iki yüzden fazla insan pandemiden ölüyor.

Resmi rakam bu!

Pandemiden ölen insanların sayısının çok çok fazla olduğu da bilinen bir gerçek…

Tüm dünya aşı oldu.

Avrupalısı, Amerikalısı, Çinlisi, Japonlusu…

Hani yaşlıları öldürmek için üretilmişti bu salgın!

Hani dünya nüfusunu azaltmak için yayılmıştı!

Hani Çinliler bilerek ve isteyerek yapmıştı bu işi!

Akla mantığa aykırı tezler ortaya atıldı. Saçma sapan şeyler söylendi.

Hep bir komplo teorisi, hep bir sır perdesi, hep bir hurafe…

Kısırlık yapıyormuş! Çip takacaklarmış…

Artık bırakın bu işleri!

Aşı olun aşı…