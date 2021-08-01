Kadıköy’de resmi törende CHP’li Başkandan skandal hareket!

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99’ncu yıl dönümünde, Kadıköy Meydanında yapılan resmi törende CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin skandal bir davranışta bulunarak tepkileri üzerine çekti.

Tören başlamasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajının okunduğu esnada CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin protokol sırasında bulunduğu esnada tören alanında mesaj bitinceye kadar arkasını dönerek kendince tavır sergiledi.

Yaşanan bu skandal bu durumu AK Parti Kadıköy İlçe Başkanı Av. Fatih Kaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dile getirdi.

Kaya, “CHP İlçe Başkanının bu çirkin eylemini şiddetle kınıyorum”

Sevgili Kadıköy’lüler. Bu sabah Devlet – Millet elele 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için Kadıköy Rıhtım tören alanında bulunduğumuz esnada hoş olmayan bir durum gerçekleşmiştir.

Türkiye Cumhuriyetinin seçilmiş Cumhurbaşkanı, aynı zamanda Başkomutan olan Sn. Recep Tayyip ERDOĞAN’ın Kutlama mesajı okunurken CHP ilçe başkanı Ali Narin, huzurunda durduğumuz Atatürk anıtına sırtını dönerek en hafif tabiri ile nezaketsiz, terbiyesiz, saygısız bir eylem gerçekleştirmiştir. Kadıköy halkına soruyoruz: Birlik ve beraberliği en üst seviyede yaşamamız gereken bu Bayram gününde Cumhurbaşkanımızın kutlama mesajının içindeki hangi cümle kendisini rahatsız etmiştir? Öyle ki daha mesaj okunmaya başlarken bir önyargı ile bu saygısızlığı yapmıştır. Mesajda 84 Milyonun birlik ve berberliğinin temenni edilmesi mi, Bu toprakların ebediyen bu Milletin yurdu olarak kalacağına olan inancın belirtilmesi mi, yoksa Şehitlerimizin Hayırla yâd edilmesi mi chp ilçe başkanını rahatsız etmiş ve bu ahlak dışı eylemi gerçekleştirmesine sebep olmuştur?

Ak Parti Kadıköy İlçe Başkanı olarak CHP İlçe Başkanının bu çirkin eylemini şiddetle kınıyorum. Kendisini, hiç olmazsa Milletimizin birlik ve beraberliğinin pekiştiği bu özel günleri sabote edip gölge düşürmekten vazgeçmeye, Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e ve Başkomutan Sn. Cumhurbaşkanımıza yaptığı bu saygısızca davranıştan ötürü özür dilemeye davet ediyorum” dedi.

Galeri