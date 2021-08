Türkiye’nin önde gelen sanayi projesinde ABS Plus kör kalıpları tercih edildi

Türkiye’nin önde gelen sanayi projesinde ABS Plus kör kalıpları tercih edildi

Uluslararası Altın Çekül ödüllerinde 2020’nın inovatif ürün ödülü sahibi ABS Plus kör kalıp sistemi, Türkiye’nin önde gelen sanayi projesinde 250 cm yüksekliğinde radye temel üzerinde subasman dolgusu olarak tercih edildi.

ABS Dolgu Kör Kalıpları, geri dönüşümlü plastikten imal edilen tek kullanımlık beton kalıplarıdır. Her türlü yapıda 300 cm’ye kadar betonarme yükseltilmiş döşemeler oluşturulmasını ve böylece hafif, hızlı, kolay ve ekonomik bir şekilde dolgu yapılmasını sağlarlar. ABS Kör Kalıpları ayak yüksekliğinin sabit veya ayarlanabilir olmasına göre iki farklı tipte üretilir.



ABS Kör Kalıpları her türlü hafif dolgu uygulaması için kullanılabilir. Bazı kullanım alanları; düşük döşeme dolgusu, peyzaj dolgusu, ters kiriş dolgusu, temel pabuçları arasında dolgu, otopark rampası, havuz etrafında dolgu, asansör/merdiven holü dolgusu ve subasman yapımı.



Ayrıca, kör kalıplar ile oluşturulan betonarme yükseltilmiş döşeme buat kapakları eklenerek modüler yükseltilmiş döşeme yerine de kullanılabilir.





ABS Hafif Dolgu Kör Kalıpları Ulusal Teknik Onay Belgesi ve G İşaretine sahip ilk ve tek yerli ürün grubudur.



Radye temel üzerinde, ortalama 230 cm yüksekliğindeki subasman dolgularında ABS Plus kör kalıpları kullanılarak;

Zemin iyileştirme ve radye temel üzerine gelen yükler emsalsiz bir oranda azaltıldı; m2’de 4.200 kg yerine 700 kg.

Betonarme yükseltilmiş döşemenin altında oluşturulan boşluk rahatlıkla her türlü tesisat geçişi için kullanıldı.

Toplam 160.000 m2 alan için gerekli olan dolgu hacmi 22.000 kamyondan sadece 240 kamyon kör kalıba düşürüldü.

230 cm yükseklikte malzemeli dolgulara kıyasla çok ciddi ekonomik tasarruf sağlandı.

Geleneksel malzemeli dolgulara kıyasla 16.000 adam-gün sürmesi beklenen iş 1.000 adam-güne düşürüldü.

Oluşturulan betonarme yükseltilmiş döşeme, kör kalıpların şekil verdiği kolon, kemer, kubbe yapısı ile zaman içerisinde oluşabilecek oturma, çatlama, kırılma risklerini tamamen bertaraf etti.

ABS Plus, geri dönüşümlü plastikten imal edilen yüksekliği ayarlanabilir tek kullanımlık beton kalıp sistemidir. Her türlü yapıda 300 cm’ye kadar betonarme yükseltilmiş döşemeler oluşturulmasını ve böylece hafif, hızlı, kolay ve ekonomik bir şekilde dolgu yapılmasını sağlar.

ABS Plus sisteminin yüksekliği, ayakların önceden projeye göre kesilerek sahaya getirilmesi veya boy olarak sahaya indirilip ayakların ihtiyaca göre yerinde kesilmesiyle ayarlanır. Benzerlerine kıyasla sistemin m2’de iki ayağı vardır, dolayısıyla aşağıdaki avantajlarına ilaveten uygulama kolaylığı, beton ve demir tasarrufu da sağlar. ABS Plus her türlü hafif dolgu uygulaması için kullanılabilir. Bazı kullanım alanları; düşük döşeme dolgusu, peyzaj dolgusu, ters kiriş dolgusu, temel pabuçları arasında dolgu, otopark rampası, havuz etrafında dolgu, asansör/merdiven hölü dolgusu ve subasman yapımı.

En hafif dolgu: Geleneksel, malzemeli dolgulara kıyasla yapılabilecek en hafif imalattır. Yapıya dolgu yüksekliğinden bağımsız olarak sadece kaplama betonu kadar ilave ağırlık yüklenir. Ayrıca, kalıpların kemer-kubbe formu standart kaplama betonu kalınlığını da azaltır. Benzersiz lojistik ve nakliye tasarrufu: Ürünler iç içe geçecek şekilde tasarlanmıştır. Sistem bu sayede benzersiz bir lojistik ve nakliye tasarrufu sağlar. Örneğin, 100 cm’lik dolguda 50 kamyonluk dolgu malzemesi yerine 1 kamyon kör kalıp yeterlidir! Çok yüksek yük taşıma kapasitesi: Kör kalıpların oluşturduğu yüzlerce kolon, kemer ve kubbe sayesinde oluşturulan betonarme yükseltilmiş döşeme çok yüksek bir yük taşıma kapasitesine sahiptir; örneğin, 100 cm kesit yüksekliğinde, kubbe üzeri 5 cm beton kalınlığında 55 kN/m2 hareketli yük dayanımı vardır. İnşaat süresinde kısalma: Üst katlardaki inşaat devam ederken dolgunun yapılmasına imkan tanır, dolayısı ile ciddi anlamda inşaat süresinde kısalma sağlar. Döşeme altı boşluğu: Oluşturulan döşeme altı boşluğundan her türlü tesisat (elektrik, mekanik vb.) geçirilebilir; kolonlar arasındaki net açıklık 59 cm’dir. Kolay ve hızlı kurulum: Ortalama 20 m2/adam-saat hızla kurulur. herhangi bir kalifiye iş gücü gerektirmez. Rampa yapımı: İstenilen boyda kesilebilen ayaklar sayesinde her türlü rampa yapılabilir. Kesintisiz beton yüzey: Oluşturulan yüzey beton olduğu için üzerine daha sonra serbestçe her türlü zemin kaplaması yapılabilir, tuğla-gazbeton-alçıpan vb. bölme duvar oluşturulabilir. Isı ve ses izolasyonu: Oluşturulan döşeme altı hava boşluğu ısı ve ses izolasyonu sağlar. Radon gazı ve nem bariyeri: Doğal olarak havalandırılabildiği için toprak altında kalan kotlarda doğal havalandırma sağlanırsa radon gazını uzaklaştırır, nem ve rutubet oluşumunu engeller. Çevresel fayda: Geri dönüşümlü malzemeden üretilen kör kalıplar, projelere LEED sertifikası puanı kazandırır.

