Kadıköy’deki 30 Ağustos Zafer Bayramı konseri Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda

Kadıköy Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın konser 30 Ağustos Pazartesi, saat 21.00’de, Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda

Kadıköy Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99’uncu yıl dönümünü Bağımsızlığa Ezgiler adlı konserle kutluyor. Opera sanatçısı Güvenç Dağüstün ve piyanist Burçin Büke’nin sahne alacağı konser 30 Ağustos Pazartesi, saat 21.00’de, Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda.

Gazi Mustafa Kemal Paşa önderliğinde, 30 Ağustos 1922’de zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz’un 99. yıl dönümünü anmak için Kadıköy’de açık hava halk konseri gerçekleşecek. Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği kutlama etkinliğinde opera sanatçısı Güvenç Dağüstün ve piyanist Burçin Büke sahne alacak. Burçin Büke’nin piyanistliğinde, Güvenç Dağüstün Atatürk’ün sevdiği şarkıları seslendirecek. Bağımsızlığa Ezgiler adlı konser 30 Ağustos Pazartesi, saat 21.00’de, Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda. Konserin ücretsiz davetiyeleri Özgürlük Parkı’ndaki Amfi ve Tepe Sahne gişelerinden 14.30 – 20.30 saatleri arasında temin edilebilir.