TİYATRO KOOPERATİFİ YAZ BULUŞMALARI’NIN, ANADOLU EFES’İN DESTEKLEDİĞİ CADDEBOSTAN PROGRAMINDA 30-31 AĞUSTOS OYUNLARI!

Tiyatro Kooperatifi Yaz Buluşmaları’nın, Anadolu Efes’in desteklediği Caddebostan programı, Caddebostan Sahil Amfi Tiyatro’da 30 Ağustos Pazartesi akşamı Kuzgun Yapım’ın sahneleyeceği “Tuna Kıvrımı”, 31 Ağustos Salı akşamı ise Kadıköy Emek Tiyatrosu’nun sahneleyeceği “Herkes Kocama Benziyor” oyunlarıyla sona erecek. Tiyatroseverlerin büyük bir ilgiyle takip ettiği Tiyatro Kooperatifi Yaz Buluşmaları, eylül ayında ise Ataşehir Deniz Gezmiş Parkı Amfi Tiyatro’da zengin bir programla devam edecek. Başlama saati 21.00 olan oyunların biletleri ve farklı kategorilerdeki destek biletleri Mobilet üzerinden satışta!

Özel tiyatrolarla seyircileri 2 Ağustos-25 Eylül 2021 tarihleri arasında parklarda buluşturan Tiyatro Kooperatifi Yaz Buluşmaları,Fenerbahçe Parkı’nda sahnelenen çocuk oyunlarının ardındanay sonuna kadar Caddebostan Sahil Amfi Tiyatro’da kurulan Anadolu Efes Mavi Sahne’de, eylül ayında ise Ataşehir Deniz Gezmiş Parkı Amfi Tiyatro’dayetişkin oyunlarına ev sahipliği yapıyor. Ataşehir Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi’nin katkıları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin mekân desteğiyle düzenlenen etkinliğin 17 Ağustos’ta başlayıp 31 Ağustos’a kadar devam eden Caddebostan programını Anadolu Efes destekliyor.

30-31 AĞUSTOS’TA CADDEBOSTAN’DA, EYLÜL AYINDA ATAŞEHİR’DE

Tiyatro Kooperatifi Yaz Buluşmaları’nın, Anadolu Efes’in desteklediği Caddebostan programı kapsamında 30 Ağustos Pazartesi akşamı Kuzgun Yapım’ın komedi oyunu “Tuna Kıvrımı”, 31 Ağustos Salı akşamı ise Kadıköy Emek Tiyatrosu’nun trajedi-dram türündeki “Herkes Kocama Benziyor” oyunu Caddebostan Sahil Amfi Tiyatro’da sahnelenecek. Başlangıç saati 21.00 olan oyunların biletleri Mobilet’ten temin edilebiliyor.

Seyircileri tiyatronun iyileştirici gücüyle açık havada buluşturan Tiyatro Kooperatifi Yaz Buluşmaları, eylül ayında Ataşehir Deniz Gezmiş Parkı Amfi Tiyatro’da sahnelenecek 15 yetişkin oyunuyla devam edecek.

DAYANIŞMAYA DESTEK VERİN!

Tiyatro Kooperatifi Yaz Buluşmaları’ndan elde edilen gelir, etkinlikte yer alan tiyatrolara aktarılacak. Kooperatif, salgın koşulları sebebiyle sahnelerden ve seyircilerinden uzun süre ayrı kalan tiyatrolara güç vermek ve bu dayanışmanın bir parçası olmak isteyenlere, bilet satın alma aşamasında iki farklı seçenek de sunuyor. Tiyatro severler etkinlik bileti satın alırken destek kategorilerini seçerek dayanışmaya belirledikleri miktarda destek verebiliyor ya da Tiyatro Kooperatifi Yaz Buluşmaları kapsamında sahnelenecek bir oyunun destekçisi olarak dayanışmaya adını yazdırabiliyor. Oyun destekçileri, etkinlik alanında ve Tiyatro Kooperatifi’nin sosyal medya hesaplarında duyuruluyor.