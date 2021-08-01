Ortopedik Hastalıkların Tedavisi

İzmir ortopedi ve travmatoloji muayenehane hizmetleri ile tüm hastalara en iyi sağlık hizmetlerini veriyorlar. Günlük hayatta hiç beklenmedik anda ortopedik sakatlanmalar meydana gelebiliyor. Bazı sakatlanmaların boyutu büyük olduğunda, yaşanan sağlık sorunları da büyük oluyor. Ortopedik sakatlanmalarda, eklem, tendon ve kemik hasarlarının doğru fizik tedavi edilmesi önemlidir. Uzman olarak tüm tedavi yöntemlerini en modern sistemlerle uyguladıklarını belirtiyorlar. Ortopedik rahatsızlıkların bazılarını egzersizlerle bazılarını ise cerrahi müdahalelerle tedavi ediyorlar.

El Ortopedik Hastalıkları

İzmir ortopedik tedavi merkezi olarak hizmet vererek, hastaların en güvenli ve sağlıklı ortamda tedavi edilmesini sağlıyorlar. İzmir mikrocerrahi uzmanlığı gerektiren tüm hastalık durumlarında gerekli müdahaleleri yaparak, yaşanılan ortopedik rahatsızlıkları tedavi ediyorlar. El ortopedik hastalıkları arasında, parmak, el ve bilek eklem sorunları, bağ yapılarının hasar görmesi, kemik kırıkları, çıkma gibi hastalıklar sayılabiliyor. Sinir, tendon ve bağ hasarlarının en kısa sürede düzeltilmesi için gerekli durumlarda cerrahi işlemler yapılıyor. İlerleyen yaşlarda görülen kireçlenmeye bağlı sorunlar içinde kişiye göre tedavi yöntemleri kullanıyorlar.

Hareket Kısıtlanma Sorunu

İzmir el cerrahisi muayenehanesinde, el, kol, omuz, ayak ve bacak gibi tüm ortopedik alana giren bölümlerde görülün hareket kısıtlama rahatsızlıkları için tedavi yöntemleri uyguluyorlar. Eklemlerinde yaşanılan çeşitli sorunlardan dolayı hareket kısıtlaması yaşamaya başlayanlar, telefonla iletişim kurarak, uzman doktordan yaşanılan sorun hakkında bilgi alabiliyor ve tedavi talebinde bulunabiliyor. Dış darbelerin oluşturduğu etki, kırık ya da kireçlenme gibi durumlar, hareketi engellemektedir. Yaptıkları cerrahi işlemlerle rahatsızlığın tamamen giderilmesini sağlıyorlar.

Ortopedik Travmalar

İzmir mikrocerrahi son dönemlerde güvenli uygulanmakta ve tüm ortopedik travmaların oluşturduğu rahatsızlıklar tedavi edilebilmektedir. İzmir el cerrahisi hizmetlerini gelişmiş sistemleri kullanarak uyguluyorlar. İnsanlar, yaşlarına ve vücut dayanıklılık durumlarına göre çeşitli ortopedik rahatsızlıkları yaşayabiliyor. Daha çok travmalar sonucu oluşan rahatsızlıkların kısa sürede tedavi edilmesi gerektiğini, tedavi edilmediğinde kalıcı hasarların oluşabileceğini hastalarına iletiyorlar. Hizmetlerle ilgili bilgi paylaşımı yapılan site üzerinde yer alan iletişim bilgileri ile kendilerine ulaşabiliyor ve yaşadığınız rahatsızlığın durumu ve tedavisi hakkında bilgi alabiliyorsunuz. Ortopedik travmalar çoğu kazan kırık, çatlak ya da çıkık gibi sorunlara neden olabiliyor.