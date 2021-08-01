Sofi Maya Kehribar Kolye Ve Bileklik

Fosilleşmiş kozalaklı ağaçların reçinesi olarak bilinen taş herkesin bildiği kehribar taşıdır. Dünya’da en fazla Polonya ve Litvanya da kehribar taşı bulunur. 256 farklı renk tonun da çeşidi vardır.

Birçok hastalığa iyi geldiği için vücutta kehribar taşı taşımak önemlidir. Antik Roma döneminde tedavi amaçlı olarak bile kullanılmıştır.

Kehribar Taşı Nedir?

Doğal ve şifalı taşlardan biri de kehribardır. Kehribar taşı içerisinde suksinik / amber adı verilen bir asit bulunur. Suksinik / amber adı verilen asidin ağrı kesici ve antibiyotik etkisi vardır bu yüzden kehribar taşı için şifalı taş denilmektedir. Kehribar taşı farklı renklerde olsa da içerisindeki asit hepsinde mevcuttur.

Sofi Maya Kehribar Bebek Kolyesi Nedir?

Doğal ve şifalı kehribar taşından elde edilen Sofi Maya kehribar bebek kolyesi içerisindeki suksinik / amber asidi sayesinde bebeklerin dertlerine derman oluyor.

Sofi Maya kehribar bebek kolyesi özellikle de bebeklerin diş çıkarma dönemin de kullanılırsa çok daha fazla bebeklerin dertlerine deva olacaktır. Bebeklerin bu dönemde yaşadığı huysuzluk, ağrı ve salya problemine doğal bir çözüm yoludur. Kehribar bebek kolyesinin diş için faydalı olma sebeplerinden biri de doğal taşın içerisinde yer alan yağlardır. Kolye şeklinde olduğu için bebeğin derisine sürekli temas ederek şifasını bebeğin vücuduna salar.

Sofi Maya Kehribar Bebek Kolyesi Faydaları Nelerdir?

Kulak ve boğaz ağrılarına iyi gelir. Diş çıkarma döneminde olan bebeklerin huysuzluğunu en az seviyeye indirir. Diş çıkarma döneminde salya artışı olurken salya artışını en aza indirir. Diş çıkarırken bebeğin yaşadığı acıyı hafifletir. Antibiyotik özelliği sayesinde bebeğin enfeksiyon kapmasını engeller. Bebeklerin yaşadığı gaz sorununa karşı etkili bir doğal taştır. Bebeğin uyku kalitesini arttırma özelliği vardır.

Sofi Maya Kehribar Bebek Bileklik Nedir?

Doğal kehribar taşından elde edilen Sofi Maya kehribar bebek bileklik içerisindeki suksinik / amber asidi sayesinde bebeklerin dertlerine derman oluyor. Faydaları yukarıda yazıldığı üzere kehribar bebek kolyesi ile aynıdır.

Kehribar Kolye ve Bileklik Kullanılırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Kehribar kolye ağza götürülmemelidir. Ebeveyn kontrolünde kullanılmalı ve uyurken çıkarılmalıdır. Sabun veya diğer kimyasal maddeler ile temas etmemelidir. Temas ettiği takdirde ortamdan çıkarılmalı ve kimsenin olmadığı bir yere koyulmalıdır. Yaz aylarında güneşte bırakılmamalıdır. Güneş altında bırakıldığında içerisindeki nem dengesini kaybedebilir ve buna bağlı olarak da çatlayabilir. Belli aralıklarla kehribarın kendisini yenileyebilmesi için ılık suyun altına bırakmak gerekir.

Orijinal Kehribarı Anlama Yöntemleri

Tuzlu suyun içerisine konulduğunda gerçek kehribar suyun üzerinde kalır ve batmaz. Pamuğa aseton dökerek kehribar üzerine değdirebilirsiniz. Yapısı bozulmuyor ve yapışkanlı bir yapı olmuyorsa kehribar orijinaldir.

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