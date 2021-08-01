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Ahmet Berhan Yılmaz
GİDİYOR


Dünyaya kendini kaptıran insan,  

Bencilce bir yolu tuttu gidiyor,

Herkes düşmüş kendi nefsi peşine,

Kardeşi kardeşe kattı gidiyor.

***

Makam, para, şöhret derdine düşmüş,

Ahlâk, namus, vicdan battı gidiyor,

Kullara kul olan zavallı insan,

Bütün değerleri sattı gidiyor.

***

Kimler geldi, kimler göçtü bakmadan,

Kendini bir pula tarttı gidiyor,

Üç günlük dünyaya aldandı, kandı,

Suçu başkasına attı gidiyor.

***

Ne yaparsa yapsın, kendisi haklı,

Adalet dünyadan gitti gidiyor,

İnsan güce göre konuşur oldu,

Doğruyu söyleyen bitti bitiyor.

***

Konuşur dilinde çok süslü sözler,

Dili başka, hali başka söylüyor,

Şeref, onur, edep, hayâ hepsini,

Doldurup çuvala attı gidiyor.

***

Berhan der ki bu olanlar nedendir?

Kötülükler her gün arttı gidiyor,

Nefsinin emrine uyan zalimler,

Kibrinin zehrini tattı gidiyor.

***

Bir uyanıp görsen ey insanoğlu,

Hayat dediğin şey bir gün bitiyor,

Ölürsün hiç kimse kalmaz yanında,

Herkes hesabını kendi veriyor.

📆 23 Ağustos 2021 Pazartesi 22:46   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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