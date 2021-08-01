Dünyaya kendini kaptıran insan,
Bencilce bir yolu tuttu gidiyor,
Herkes düşmüş kendi nefsi peşine,
Kardeşi kardeşe kattı gidiyor.
***
Makam, para, şöhret derdine düşmüş,
Ahlâk, namus, vicdan battı gidiyor,
Kullara kul olan zavallı insan,
Bütün değerleri sattı gidiyor.
***
Kimler geldi, kimler göçtü bakmadan,
Kendini bir pula tarttı gidiyor,
Üç günlük dünyaya aldandı, kandı,
Suçu başkasına attı gidiyor.
***
Ne yaparsa yapsın, kendisi haklı,
Adalet dünyadan gitti gidiyor,
İnsan güce göre konuşur oldu,
Doğruyu söyleyen bitti bitiyor.
***
Konuşur dilinde çok süslü sözler,
Dili başka, hali başka söylüyor,
Şeref, onur, edep, hayâ hepsini,
Doldurup çuvala attı gidiyor.
***
Berhan der ki bu olanlar nedendir?
Kötülükler her gün arttı gidiyor,
Nefsinin emrine uyan zalimler,
Kibrinin zehrini tattı gidiyor.
***
Bir uyanıp görsen ey insanoğlu,
Hayat dediğin şey bir gün bitiyor,
Ölürsün hiç kimse kalmaz yanında,
Herkes hesabını kendi veriyor.
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