Üsküdar’da bulunan 3. Ahmet Çeşmesi restore ediliyor

İSKİ, İstanbul’un su medeniyetini korumayı sürdürüyor. Bu kapsamda tarihi çeşmelerde restorasyon çalışmaları aralıksız devam ediyor. Çalışmanın gerçekleştirildiği eserlerden birisi de Üsküdar’daki 3. Ahmet Çeşmesi.

Lale Devri yapılarından biri olan çeşmede, İdare titiz bir çalışma yürütüyor. Restorasyon çalışmaları kapsamında, ilk olarak kimyasal ve mekanik temizlik çalışmaları yapıldı. Çeşme, çatı, saçak, hazne ve kitabesi ile bir bütün olarak ele alınıyor ve yenileme çalışmaları bu şekilde ilerliyor.



Öte yandan devam eden restorasyon çalışmalarını İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar da yerinde inceledi. Ziyaret esnasında İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, çalışmalar hakkında Genel Sekreter Çağlar’a bilgi verdi.

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