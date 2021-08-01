TERCİH: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Sevgili gençler; hayatınızın en önemli kararlarından biri olan üniversite tercihinizi yapacağınız günleri yaşamaktasınız. Tercihlerinize katkı sağlamak açısından sizlere birkaç uyarım olacak.

Tercih yaparken en önemli konu okumak istediğiniz bölüm, yapmak istediğiniz meslek ve yaşamak istediğiniz hayata karar vermenizdir. Bu kararı verdikten sonra seçtiğiniz bölümü okuyacağınız üniversiteyi, ilgili bölümü, öğretim üyelerini, eğitim şartlarını, sizi hayata hazırlayacak olan üniversite ortamını, üniversitenin eğitim ve yaşam kampüsüne sahip olup olmadığını, sosyal, sportif, kültürel şartlarını, bulunduğu ili inceleyerek tercihlerinizi yapın.

Sevgili gençler unutmayınız ki üniversite; sadece eğitim aldığınız bir yer, birkaç yıl geçireceğiniz bir dönem değil, yaşadığınız, gelecekteki hayatınızın temellerini attığınız, hayatınızın en önemli, en zorlu, en rahat, en zevkli, en keyifli dönemi olacaktır.

İçinde çok çeşitli yeme içme, spor yapma, oturma, dolaşma, eğlenme, diğer fakülte öğrencileriyle tanışma, birlikte vakit geçirme ve sizi hayata hazırlayan iyi bir eğitim alma imkânı sunan bir kampüse sahip olmayan bir üniversite, kendisini üniversite yapan en önemli özelliğe sahip değil demektir. Çünkü üniversite sadece eğitim alınan bir bina değil bir yaşam tarzıdır, insanı hayata hazırlayan bir yuva, bir sosyal paylaşım alanıdır.

Sevgili gençler; bu doğrultuda ülkemizin başarılı, iyi, köklü üniversitelerinden olan Atatürk Üniversitesi ve bir öğrenci şehri Erzurum sizleri evinizin rahatlığında çok kaliteli bir eğitimin yan sıra huzura, güvene, başarıya, sizleri hayata hazırlamaya davet ediyor.

Atatürk Üniversitesi; 64 yıllık tecrübesi, eşi bulunmaz kampüsünde sunduğu bilimsel, sportif, sosyal imkânları, vatan, millet, bilim aşkıyla yoğrulmuş kimliği ile sizlere muhteşem bir eğitim ortamı sunarak, sizleri özgüvenli, başarılı, hayata hazır birer birey olarak meslek sahibi yapmaya hazır olduğunu bilmenizi istiyor.

Atatürk Üniversitesi; alanında kendini ispatlamış akademik kadrosu, fiziki imkânları, modern araç, gereçlerle donatılmış dershane, laboratuvar, klinik ve teknolojik altyapısı, sağlık merkezleri, çevrimiçi olarak ulaşabileceğiniz dünyanın en önemli kütüphaneleri, dergileri, yayınları, üst düzey eğitim seviyesi ile eğitim vadediyor.

Bütün bunları ele aldığımızda; ülkemizin en büyük, en yeşil, en güvenli, en huzurlu, çeşitli sosyal, kültürel, sportif, sağlık alanlarına sahip nitelikli kampüsü, sağlık hizmetleri dâhil her an yanınızda, yakınınızda olma avantajı ile Atatürk Üniversitesi sizlere ideal bir üniversite eğitimi ve üniversite hayatı sunmaya söz veriyor.

Öte yandan; tam bir öğrenci, huzur, güven şehri olan Erzurum sizlere sağlıklı, keyifli bir ortamda, huzurlu, güvenli, kaliteli, öğrenciler için ideal bir yaşam imkânı sunarak eğitiminize ve yaşamınıza destek sözü veriyor.

Biz Atatürk Üniversitesi öğretim üyeleri ve çalışanları olarak evinizdeki güveni, huzuru, rahatı sunmak, sizleri hayata, geleceğe hazırlamak için, hepinizi, heyecanla bekliyoruz.

Özellikle sağlık hizmetleri alanında eğitim almak isteyenlere güçlü eğitim kadrosu, teknolojik alt yapısı, laboratuvarları, modern cihazlarla donatılmış klinikleri ile çalışmaktan gurur duyduğum Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Tıp Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Eczacılık Fakültesini öneriyor, bu tercihlerinden dolayı asla pişman olmayacaklarını gönül rahatlığıyla söylüyorum.

PROF. DR. AHMET BERHAN YILMAZ