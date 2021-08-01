KADIKÖY EKİBİ YANGINDAN ETKİLENEN TÜM CANLILARA YARDIM EDİYOR

Kadıköy Belediyesi’nin geçtiğimiz Perşembe akşamı 43 personel ve 17 afet müdahale aracıyla afet noktalarına giden ekibine, Marmaris’te çıkan orman yangınıyla mücadele çalışmalarına destek vermek üzere 15 kişilik ikinci bir ekip de katıldı. Ekip, afet noktalarında yangın söndürme ve soğutma çalışmalarına destekte bulunurken aynı zamanda vatandaşların yardım malzemelerinin dağıtımını da gerçekleştiriyor. Ekipte yer alan Kadıköy Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün veteriner hekimleri de, yangından etkilenen hayvanların tedavisi için canla başla çalışmalarını sürdürüyor. Veteriner hekimler, yangın noktalarını ve yangından etkilenen çiftlikleri gezerek hayvanların genel kontrollerini gerçekleştirip kurtarılan canlılara ilk müdahaleleri yapıyor.

Sütle hayvanlarını korudular

Tüm canlılar için seferber olan ekip, Manavgat’ta yangın ortasında kalmış bir çiftliğe de yardım elini uzattı. Çiftlik sahibinin depodaki su bitince süt ile ıslattığı çarşaflarla hayvanlarını korumaya çalıştığı çiftliğe ulaşan Kadıköy Belediyesi’nin veteriner hekimleri yangın nedeniyle memeleri yanan ve ayakları zarar gören ineklerin tedavisini yaptı.

Arı kovanlarının tamamı yanmaktan kurtarıldı

Muğla’nın Milas ilçesinin Bozalan köyünde yanmakta olan arı kovanları, belediye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ekipler yanmakta olan kovanlara sırtlarında taşıdıkları sularla müdahale ettiler.

Yangın ortasında kalmış eşek, çabalar sonucu güvenli noktaya alındı

Afet bölgesinde dört bir noktaya dağılan Kadıköy Belediyesi’nin ekipleri, Bodrum Mazı’da yangın ortasında kalmış bir eşeği kurtardı. Mazı’da yangınla mücadele çalışmalarına katılan ekipler, yangın ortasında mahsur kalmış ve korkmuş bir eşeği tehlikeli alandan çıkartırken veteriner hekimler de kurtarılan eşeğe ilk müdahaleyi yaptılar.

Yangından kurtarılan kaplumbağalar tedavi altına alındı

Birçok noktada devam eden orman yangınlarına, gruplar halinde dağılarak yetişmeye çalışan belediye ekipleri, Hisarönü’nde de kaplumbağaların hayatını kurtardı. Yangından etkilenen kaplumbağaları önce suyla ıslatan ekipler, tedavileri için veteriner hekimlere teslim etti.