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Kadıköy Gazetesi » Basında Kadıköy, Belediye, Genel, Manşet, Politika, Sivil Toplum, Toplum, Yaşam » Başkan Odabaşı’ı Acı Gününde Kılıçdaroğlu’da yalnız bırakmadı
Başkan Odabaşı’ı Acı Gününde Kılıçdaroğlu’da yalnız bırakmadı


Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nın halası Fatma Zehra Odabaşı sevenleri ve ailesi ile birlikte son yolculuğuna uğurlandı.  

Merhume Fatma Zehra Odabaşı, 1 Ağustos Pazar günü ikindi namazında, Karacaahmet Şakirin Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet mezarlığına defnedildi.

Cenazeye Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı ve  Onursal Adıgüzel, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu,  CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, ailesi ve sevenleri katıldı.

📆 01 Ağustos 2021 Pazar 21:33   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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