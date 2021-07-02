DENİZCİLİK, YELKEN VE DENİZ ÇEVRE BİLİNCİ MURAL / GRAFFITI YARIŞMASI BAŞLIYOR

Son yıllarda yaşanan çevre problemleri ve Marmara Denizi’ndeki müsilaj sorununa dikkat çekmek üzere Türkiye’nin en köklü yelken kulüplerinden Kalamış Yelken Kulübü ile çevre bilincine yönelik çalışmalarıyla öne çıkan Permolit Boya, Mural / Graffiti yarışması düzenliyor. ‘Denizcilik, Yelken ve Deniz Çevre Bilinci’ kapsamında düzenlenen yarışma için başvurular alınmaya başladı.

Deniz çevre bilincine yönelik çalışmaları ve yelken takımlarıyla denizcilik kültürünün aşılanması anlamında faaliyetlerde bulunan Permolit Boya, ‘Güzelleşir Dünya’ mottosuyla Türkiye’nin en köklü yelken kulüplerinden Kalamış Yelken Kulübü ile Mural / Graffiti yarışması düzenliyor.

Denizcilik kültürünün aşılanması ve başta Marmara Denizi’nde yaşanan kirliliğe dikkat çekerek deniz çevre bilincinin artırılması yönünde düzenlenen yarışmaya başvurular “permolitboya.com.tr/yarisma” adresi üzerinden alınıyor.

İki aşamadan oluşan yarışmanın ilk aşamasında yarışmacılar dijital teslim ile önerilen projeyi anlattıkları serbest teknik kavramsal tasarım önerisinde bulunacak, ikinci aşamada ise uygulama yapılması için seçilen 5 proje Kalamış Yelken Kulübü’nün mendirek duvarlarına uygulanacak. Uygulama projelerinde Türkiye’nin en çok tercih edilen sprey boya markası Akçalı Sprey ürünleri kullanılacak. Uygulanan 5 projeden kazanan ise yarışma jürisi tarafından belirlenecek.

Düzenlenen Mural / Graffiti yarışması kapsamında ilk aşamasına giren 5 projenin her birine 4.000 TL, yarışmanın kazananına da ilk aşamadaki ödüle ilave olarak 10.000 TL ödül verilecek.

AKÇALI; “DENİZLERİMİZDEKİ KİRLİLİĞE SANAT ARACILIĞIYLA FARKINDALIK OLUŞTURACAĞIZ”

Permolit Boya ve Akçalı Boya CEO’su M. Akın Akçalı; “Son günlerde yaşanan doğa ve çevre olayları bizlere göstermiştir ki doğaya, ormanlarımıza, denizimize daha fazla sahip çıkarak bu konuda farkındalığımızı ve duyarlılığımızı artırmamız gerekmektedir. Yakın geçmişte yaşadığımız Marmara Denizi müsilaj sorunu ile de denizlerimizin sürdürülebilirliğinin desteklenmesinin önemini bir kez daha hatırladık. Bugüne dek deniz sporlarında yer almış bir kurum olarak, bu proje ile denizlerimizdeki kirliliğe ve deniz çevre sorunlarına sanat yolu ile kamusal mesajlar yaratarak dikkat çekmeyi hedefliyoruz. Çevre bilincini estetik bakış açısı ile gözeten özgün projelerin ortaya çıkacağına inancım tam. Mimar Sinan Üniversitesi’nin değerli öğretim görevlilerinin de yer aldığı bu projenin aynı zamanda örnek bir Sanayi – Üniversite iş birliği olacağını düşünüyorum. ‘Güzelleşir Dünya Permolit’le’ vizyonumuz çerçevesinde, Türkiye’nin en köklü yelken kulüplerinden Kalamış Yelken Kulübü ev sahipliğinde düzenlediğimiz yarışmamıza tüm mural ve graffiti sanatçılarını davet ediyoruz.” dedi.

Başvuruların başladığı yarışmada ilk aşama proje teslimi 8 Ağustos, seçilen projelerin uygulanması 16 – 20 Ağustos tarihleri arasında, ödül töreni ise 26 Ağustos’ta yapılacak.

Yarışma Jürisi

Danışman Jüri Üyeleri





• Özlem Akdurak (Yelken Federasyon Başkanı)

• Mustafa Oltulu (Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı)

• M. Akın Akçalı (Akçalı Şirketler Topluluğu’nun CEO)

• İ. Renay Onur (İstanbul Spor A.Ş Genel Müdür.)

• Dilek Çolakoğlu (Permolit Boya Pazarlama Danışmanı)

• Ömer Engin Domaniç (Kalamış Yelken Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi)

Asli Jüri Üyeleri

• Prof. Dr. Yasin Çağatay Seçkin (İBB Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı)

• Prof. Bülent ÇINAR (MSGSÜ Heykel Bölümü)

• Doç. Dr. Ümit ARPACIOĞLU (MSGSÜ Mimarlık Bölümü)

• Doç. Dr. Emre Kavut (MSGSÜ İç Mimarlık Bölümü)

• Esk Reyn Graffiti sanatçısı

Yarışma Takvimi

Soruların ve cevapların Yayınlanması 31 Temmuz 2021

İlk Aşama Proje Teslimi 08 Ağustos 2021

İlk 5 Projenin seçilmesi ve ilanı 12 Ağustos 2021

Seçilen Projelerin Uygulanması 16-20 Ağustos 2021

Ödül Töreni (Duruma göre değişiklik gösterebilir. 26 Ağustos 2021

Değişiklik olması durumunda ayrıca duyurulacaktır)

Galeri