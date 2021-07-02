İSTANBUL, “SERÇEŞME HÜNKÂR HACI BEKTAŞ VELİ FESTİVALİ’’NDE BULUŞUYOR

İBB; barışın, hümanizmin ve eşitliğin en önemli simgelerinden Hünkâr Hacı Bektaş Veli’yi, üç günlük festivalle yad edecek. Kardeşliğin, insanlığın ve adaletin buluşması, 30 Temmuz- 1 Ağustos tarihleri arasında “Serçeşme Hünkâr Hacı Bektaş Veli Festivali”nde gerçekleşecek. Yenikapı Etkinlik Alanı’ndaki festivalde 45 usta sanatçı İstanbullularla buluşacak. Kurum tarihinde ilk kez kapsamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, festivalin ikinci gününde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ağırlayacak.
Hacı Bektaş Veli’nin yüreklerde uyandırdığı ışık, bu kez İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) düzenlediği Serçeşme Hünkâr Hacı Bektaş Veli Festivali”nde insanlığı birleştirecek. İnsanlığın en önemli fikir öncülerinden olan Hacı Bektaş Veli’nin “Gelin canlar bir olalım” ve “İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır” mesajları, gönülden gönüle geçerek, gelecek nesillere aktarılacak. Alevi-Bektaşi dernek ve federasyonlarının katılacağı festival, 30 Temmuz- 1 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. Söyleşilerin, atölyelerin, çocuk etkinliklerinin, panellerin ve daha pek çok programın hazırlandığı etkinlik serilerinin ikinci gününe CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katılacak. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ağırlayacağı Kılıçdaroğlu, bu etkinlikte bir de konuşma yapacak.
İBB, çağları aşan düşüncesiyle gönüllere taht kurmuş Hacı Bektaş Veli için Yenikapı Etkinlik Alanı’nda festival düzenleyecek. Üç günlük etkinlik programında Arif Sağ, Musa Eroğlu, Moğollar, Cengiz Özkan, Yeni Türkü, Tolga Sağ, Ender Balkır, Kardeş Türküler, Muharrem Temiz, Fuat Saka, Sadık Gürbüz, Dertli Divani, Şevval Sam, Gülcihan Koç, Ahmet Aslan, İlkay Akkaya, Mikail Aslan, Grup Abdal, Cem Adrian, Özlem Taner, Nilüfer Sarıtaş, Metin-Kemal Kahraman, Ali Rıza-Hüseyin Albayrak, Özlem Taner, İhsan Er, Tayyar Erdem, Volkan Kaplan, Cem Erdost İleri, Erkan Tekçi, Gülseven Medar, Hüseyin Korkankorkmaz, Ayfer Vardar, Gani Pekşen, Yılmaz Çelik, Ayhan Aydın, Erkan Akalın, Burak Aykaç, Peyda Yurtsever, Ali Kaya Arı, Özge Çam, Cem Doğan, Mahir Kutlutürk, Hüseyin Beydilli, Özgür Polat ve Serdar Kemal İstanbullularla buluşacak.
İstanbulluların davetli olduğu etkinlikler kapsamında belgesel film gösterimleri yapılacak. Festivale özel olarak hazırlanmış video-ışık gösterileri gerçekleştirilecek. Alanında uzman araştırmacı ve yazarların katılımıyla paneller ve söyleşiler düzenlenecek. Çocuklar için atölye çalışmaları yapılacak.
30 Temmuz- 1 Ağustos tarihleri arasında “Serçeşme Hünkâr Hacı Bektaş Veli Festivali”nin programı şöyle gerçekleşecek:
30 TEMMUZ CUMA
17.15- Nilüfer Sarıtaş
17.55- Dertli Divani
18.40-Mikail Aslan
18.25-Grup Abdal
20.15-Şevval Sam
21.15- Mapping ve Işık Gösterisi
21.30- İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Konuşması
22.00- Musa Eroğlu
31 TEMMUZ CUMARTESİ
13.45-Ayhan Aydın, Erkan Akalın & Burak Aytaç
14.05-Peyda Yurtsever
14.25 Ali Kaya Arı
14.45- Özge Çam & Cem Doğan
15.05-Mahir Kutlutürk
15.25-Hüseyin Beydilli & Özgür Polat
15.45-Serdar Kemal
16.05-Özlem Taner
16.25-İhsan Eş
16.50-Ali Rıza & Hüseyin Albayrak
18.00-Metin & Kemal Kahraman
19.00-Tolga Sağ & Cengiz Özkan, Muharrem Temiz
19.45-Kardeş Türküler
20.45-Fuat Saka
21.30- Mapping ve Işık Gösterisi
21.45-İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Konuşması
22.00-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Konuşması
22.15- Arif Sağ
1 AĞUSTOS PAZAR
13.30- Tayyar Erdem
13.50-Volkan Kaplan
14.10-Cem Erdost İleri
14.30-Erkan Tekçi
14.50-Gülseven Medar
15.10-Hüseyin Korkankorkmaz
15.30-Ayfer Vardar
15.50-Gani Pekşen
16.15-Mercan Erzincan
16.45-Sadık Gürbüz
17.10-Gülcihan Koç
17.50-Yılmaz Çelik
18.20-Ender Balkır
19.00-İlyas Akkaya
20.25-Cem Adrian
21.10-Mapping ve ışık Gösterisi
21.25-Yeni Türkü
22.25-Moğollar
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