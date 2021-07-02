Kadıköy’de sahnelenen “Kanadı kırık bir kuş misali CAHİDE SONKU” oyununda yeğeni gözyaşlarına hakim olamadı…
1.5 yıl sonra Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfitiyatrosu’unda Cahide Sonku tiyatroseverler ile buluştu. Pandemi yasaklarının kontrollü olarak kalkmasının ardından, Çiğdem Tunç tiyatrosu geçtiğimiz gece Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük parkında “Kanadı Kırık Bir Kuş Misali Cahide Sonku” oyunu ile tiyatro severler ile buluştu.
Eray Yasin Işık tarafından kaleme alınan, Çiğdem Tunç’un sahneye koyduğu, Müzikleri Nida Şan’a, koreografileri Şebnem Erdener’ Işık tasarımı ödüllü ışık tasarımcısı Yüksel Aymaz’a ait “Kanadı Kırık Bir Kuş Misali Cahide Sonku” oyunun Kadıköy’de çok özel misafiri vardı. Cahide Sonku’nun hayatta olan tek yakın akrabası öz yeğeni Turan Sönmez ve kızı Fatoş Sönmez de izleyiciler arasında idi. Oyun sonunda gözyaşlarına hakim olamayan ve Cahide Sonku’yu canlandıran Çiğdem Tunç’a sarılarak hıçkırıklara boğulan Sönmez;
“Sevgili Çiğdem Tunç’un benim öz teyzem olan Cahide Sonku’yu canlandıracağını duyunca çok sevindim. Cahide Sonku’yu genç nesillere anlatmak bizim için büyük bir gurur kaynağıdır. Cahide Sonku ilk kadın star, ilk kadın yapımcı ve yönetmendir. 1930’lu ve 1940’lı yıllarda o zamanın Türkiye’sinde yapmak büyük bir başarıdır. Ne mutlu ki dün akşam Cahide ile birlikteydik, onu yıllar sonra karşımda görmek beni çok duygulandırdı.
Sahnede Çiğdem Tunç hanımı seyrederken teyzemi izledim. Teşekkür ederiz bu güzel gece için sevgili Çiğdem Tunç. Çiğdem Tunç ve tüm oyuncuları kutlarım. Bu arada oğlum Tolga Sönmez’in hazırladığı Cahide Sonku’nun tüm hayatı yakında kitap olarak siz sayın okuyucularla buluşacak” diyerek duygularını ifade etti.
Geçtiğimiz hafta Kültür Bakanlığının Türkiye genelinde Özel tiyatrolara destek olmak amaçlı başlattığı turne kapsamında Diyarbakır, Mardin turnesinde “Şoför Nebahat” oyununu sahneleyen Çiğdem Tunç bu ay sonu İBB Fatih Ali Emiri Efendi Kültür Merkezinde “3+1 Zombili” adlı oyununu sergiledikten sonra Batman Mardin olmak üzere “Binbir gece masalları” adlı oyunları ile yeni bir Güneydoğu turnesine çıkacaklarını ayrıca, Çiğdem Tunç tiyatrosunun kurucusu, Usta TV sunucu ve oyuncu, Çiğdem Tunç; “Şoför Nebahat”, “Binbir Gece Masallları”, “3+1 Zombili”, “Cahide Sonku”, “Bir Eski Zaman Hikayesi” ve çocuk oyunlarımız ve yeni sezonda sizlerle birlikte olacak “Astrotürkler Geliyor” adlı uzak komedisi ile gerçek bir repertuar tiyatrosu olduk.
Türkiye’nin her yerinde sahneye çıkmadık kültür merkezi kalmasın istiyoruz. Buradan tüm değerli il ve ilçe belediye başkanlarımıza sesleniyor ve bu rehabilitasyon sürecinde özel tiyatrolardan desteklerini esirgememelerini rica ediyoruz. Geçtiğimiz geceye dönersek, Cahide Sonku’yu oynamak ve sahnelemek gerçekten çok zorlu bir işti. Oyunun sonunda kendisi ile tüm hayatını geçirmiş yeğeni Turan beyin gözyaşları ile teyzesi Cahide hanıma sarılır gibi bana sarılması ise ödüllerin en büyüğü idi. Çünkü bana değil, Cahide hanıma sarılıyordu gerçekten. Başka söze gerek var mı? Demek ki işimizi hakkıyla ve doğru bir şekilde yapabilmişiz ekip arkadaşlarımla birlikte” diyerek duygularını dile getirdi.
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